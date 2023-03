„First Dates Hotel“: Roland Trettl in gewagtem Outfit – Fans kommen aus dem Lachen nicht mehr raus

Bevor sich die Singles bei „First Dates Hotel“ zum ersten Mal begegnen, empfängt sie Rezeptionistin Aline. Mit ihrem strahlenden Lächeln, der roten Lockenpracht und dem französischen Akzent begrüßt sie die Kandidaten. Doch die Frohnatur hat noch ein weiteres Erkennungsmerkmal: ein geblümtes Kleid.

In verspielten Blumenkleidern ist Aline immer wieder ein Hingucker. Nun hat sich Roland Trettl gedacht, das Kleid könnte ihm doch auch gut stehen. Der Anblick sorgt bei den Fans von „First Dates Hotel“ für Lachkrämpfe.

Bei Instagram zeigt die Vox-Sendung ein Vorher-Nachher-Bild. Zunächst strahlt der Moderator in seiner bekannten blauen Tracht, bestehend aus kurzer Hose, Kniestrümpfen sowie Hemd und Krawatte. Neben ihm die wie immer freundlich ausschauende Aline in einem langen Blümchenkleid, das durch helle Sommerfarben direkt ins Auge sticht.

Swiped der User weiter, erscheint das „First Dates Hotel“-Duo plötzlich im Partnerlook. Mit tiefem V-Ausschnitt und Beinschlitz präsentiert sich der Sternekoch. Von seiner Brust- und Beinbehaarung wollte sich der 51-Jährige offensichtlich nicht trennen. Ob er sich wirklich wohlfühlt in dem neuen Outfit? Sein Blick wirkt etwas unsicher, und die Hände sind verschränkt auf einem Bein abgelegt.

Direkter Vergleich – Fan-Urteil endeutig

„Wir müssen zugeben, dass Roland das Kleid mindestens genau so gut steht, wie Aline. Und ein Geheimnis ist damit wohl auch gelüftet… Das Kleid gibt es mindestens zwei Mal“, schreibt das Vox-Team zu dem Beitrag. Auch die Fans sind begeistert über den „neuen Look“ des Moderators. „Roland, den Look solltest Du echt öfters tragen – echt heiß“, oder „Ich stelle mir gerade vor, wie Roland die so die Gäste abends vor dem Restaurant empfängt. Sensationell“, heißt in den Kommentaren mit etwas Ironie.

Doch gegen die schöne Rezeptionist kommt Trettl wohl nicht an. „Ich feier deinen Aline-Look!! Doch Aline macht darin die bessere Figur“, so das Urteil der Fach-Jury aus der Ferne. Für einen Hingucker und einen Lacher war der Partner-Look aber auf jeden Fall gut.