„First Dates“-Paar schwelgt in Erinnerung – HIER ist es passiert

Den richtigen Partner zu finden, stellt in unserer schnelllebigen Zeit eine wahre Herausforderung dar. Nachdem zahlreiche Apps durchgespielt und alle Freundeskreise abgegrast wurden, folgt häufig die Resignation. Abhilfe soll hier die Dating-Show „First Dates – Ein Tisch für zwei“ des Senders VOX schaffen.

Roland Trettl lädt die Kandidaten von „First Dates“ in sein eigens für die Sendung erschaffenes Restaurant ein. Zwei sich fremde Personen werden zusammengeführt, essen gemeinsam zu Abend und entscheiden im Anschluss darüber, ob sie sich ein zweites Date vorstellen können. Nun postet das VOX-Team ein Liebes-Update, das den Zuschauern den Glauben an die wahre Liebe zurückgibt.

„First Dates“ feiert Jubiläum – in den vergangenen Jahren wurden bereits 1.000 Folgen der Sendung ausgestrahlt. Zu diesem besonderen Anlass hat sich das VOX-Team etwas ganz Besonderes überlegt. Roland Trettl lädt ein ehemaliges Teilnehmerpaar in das „First Dates“-Restaurant ein. Die Besonderheit: Lena und Sebastian kennen den Drehort bereits. Das Liebespaar lernte sich im Jahr 2019 in der Sendung kennen – und lieben. Im April dieses Jahres folgte dann die Hochzeit.

Nun kehrt das frisch vermählte Paar an den Ort des Kennenlernens zurück. Bereits beim ersten Zusammentreffen im Jahr 2019 beichtet Sebastian seiner Lena: „Ich bin voll fasziniert von deinen Augen.“ Beim gemeinsamen Abendessen funkte es dann. Das „First Dates“-Team kommentiert den erneuten Besuch im Restaurant mit den Worten: „Anlässlich der 1.000. Folge ‚First Dates‘ kehren Lena und Sebastian an den Ort zurück, an dem alles begann. Im Herbst 2019 lernten sich die beiden bei „First Dates“ kennen und haben diesen April geheiratet. Der Beweis dafür, dass man hier wirklich die wahre Liebe finden kann.“ Das Liebespaar wird seine Teilnahme an der VOX-Sendung sicherlich keine Sekunde lang bereut haben.

Auch die Fans von „First Dates“ freuen sich immer über Liebes-Updates der Teilnehmer. Eine Followerin freut sich mit dem frisch verheirateten Paar und kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Herzlichen Glückwunsch dem Paar und dem Herrn Trettl mit Team, die das so perfekt gemanagt haben. Es war wohl Liebe auf dem ersten Blick“. Ein weiterer Fan schreibt: „Lena und Sebastian haben dieser besonderen Folge gleich die Krone der Liebe aufgesetzt. Durch die wunderbare Mitteilung, dass sie geheiratet haben. Für eure gemeinsame Zukunft wünsche ich euch alles Gute, dass sich eure gemeinsamen und individuellen Wünsche erfüllen.“ Über so viel Zuspruch freut sich das Liebespaar garantiert.

Wer bei dem Beginn der nächsten großen Liebesgeschichte dabei sein möchte, schaltet „First Dates“ von montags bis freitags um 18 Uhr auf VOX ein.