„First Dates“ bekommt Nachricht: Es war alles Rolands Schuld

Es gibt kaum etwas Aufregenderes als das erste Date. Alles ist neu und der Ausgang der Verabredung unbekannt. Bleibt es bei dem ersten Kennenlernen oder entwickelt sich vielleicht sogar die ganz große Liebe aus der neuen Bekanntschaft? Normalerweise gehen die beiden Datenden dieser Frage im privaten Kontext nach. In der VOX-Serie „First Dates“ wird die Suche nach der großen Liebe vor der laufenden Kamera bestritten.

Moderator Roland Trettl lädt jeweils zwei Singles in sein „First Dates“-Restaurant ein. Die beiden Teilnehmer lernen sich während eines Abendessens kennen und entscheiden im Anschluss darüber, ob sie sich erneut treffen wollen. Nun meldet sich das „First Dates“-Team mit aufregenden Neuigkeiten bei Instagram. Was war passiert?

In einer Ausgabe von „First Dates“ im Jahr 2019 suchten Teilnehmer Frank und Susanne nach ihrem Traumpartner. Hoffnungslos romantisch war Frank von vornherein, er sagte zu Beginn der Sendung folgende Worte: “Liebe ist das Größte, was es auf Erden gibt, wenn man sie findet.“ Dass diese besagte Liebe ihm gleich begegnen würde, wusste der Teilnehmer zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Das Date der beiden lief so gut, dass Fernsehkoch Trettl den Verliebten ein Liebesschloss mit nach Hause gab. Man könnte also sagen, an dem, was nun folgt, war Roland Trettl Schuld.

Vier Jahre später meldet sich das Paar nämlich wieder beim Team von „First Dates“ und gibt seine Verlobung bekannt. In einem neuen Instagram-Beitrag teilt die VOX-Sendung einen Schnappschuss des frisch verlobten Paares mit den Worten: „Letzte Woche hat uns dann eine Nachricht von Frank erreicht. Das verliebte Pärchen hat das gemeinsame Liebesschloss in Paris besucht und an diesem besonderen Ort hat Frank um Susannes Hand angehalten.“ Nun folgt der Einzug in ein gemeinsames Liebesnest und dann die Hochzeit im Jahr 2025.

Glückwünsche von den Fans

Die Fans von „First Dates“ scheinen sich über jedes gefundene Liebesglück im Rahmen ihrer Lieblingsserie zu freuen. Die Liebesupdates auf dem Instagram-Profil der VOX-Sendung sind stets beliebt. Und so wird sich auch mit Susanne und Frank mit gefreut. Eine Followerin kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Das Größte, was es auf Erden gibt, ist das Allerschönste, was zwei Menschen finden können. Herzlichen Glückwunsch, liebe Susanne, lieber Frank, dass ihr die Liebe zueinander in Köln im First-Dates-Restaurant gefunden habt.“ Der Wunsch eines weiteren Fans wirft die Idee einer Sonderausgabe der Sendung in den Raum: „Macht doch mal ne Woche Sondersendung mit einigen Paaren, die sich bei euch gefunden haben. So ein Rückblick vom Kennenlernen, inklusive Updates so halbes Jahr später.“ Es bleibt spannend, ob dieser Wunsch in Erfüllung gehen wird.

Wer bei dem Beginn der nächsten großen Liebesgeschichte dabei sein möchte, schaltet „First Dates“ von montags bis freitags um 18 Uhr auf VOX ein.