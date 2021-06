„First Dates“: Kandidatin ganz überwältigt, als sie IHN trifft – „Oh Gott, wenn meine Oma das sieht“

Seit März 2018 haben Singles die Chance, in der Vox-Kuppelshow „First Dates“ ihre große Liebe zu finden. Da liegt es auf der Hand, dass inzwischen auch die Mitarbeiter des „First Dates“-Restaurants einen bestimmten Bekanntheitsgrad erlangt haben.

Bei „First Dates“ auf Vox suchen Singles die große Liebe. Foto: MG RTL D

Als Kandidatin Jessi IHN bei „First Dates“ trifft, kennt sie kein Halten mehr.

„First Dates“: An IHM kommt niemand in der Vox-Show vorbei

Schon vor seiner Zeit als „First Dates“-Gastgeber war Roland Trettl ein beliebter Fernsehkoch, doch spätestens seit der Vox-Datingshow kennt wirklich jeder seinen Namen. Schließlich begrüßt uns der sympathische Italiener täglich von Montag bis Freitag um 18 Uhr – passend zum Abendessen – zu einer neuen Folge.

----------------------------------------

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow aus Köln

Seit dem 5. März 2018 wird die Sendung bei Vox ausgestrahlt

In einet Restaurant-Kulisse lernen sich die Kandidaten bei einem Blind-Date kennen

Als Erstes trinken sie einen Drink an der Bar, dann werden sie zu ihrem Tisch geführt, wo sie ein Gericht auswählen und gemeinsam essen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

----------------------------------------

Jeder Kandidat muss zu Beginn an Roland Trettl vorbei, so sieht es das Konzept der Sendung vor. Für Kandidatin Jessi ist das offenbar ein riesiges Highlight.

„First Dates“-Zuschauerin bekommt persönlichen Gruß von Roland Trettl in die Kamera

Mit einem breiten Lächeln auf den Lippen betritt die 39-Jährige das Vox-Restaurant. Kurz, nachdem sie Roland Trettl die Hand schüttelt, platzt es aus ihr: „Oh Gott, wenn meine Oma das jetzt sieht!“ Der Moderator versteht nur Bahnhof, kann sich ein Lachen nicht verkneifen.

„First Dates“-Moderator Roland Trettl. (Archivbild) Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

„Meine Oma ist 86 Jahre alt und guckt deine Sendung immer. Die findet dich ganz toll und die beneidet mich jetzt“, erzählt ihm Jessi. Wie süß! Da wird auch Roland Trettl weich, winkt in die Fernsehkamera und schickt der älteren Dame einen Gruß nach Hause: „Hallo Oma!“

Nachdem das geklärt wäre, verrät Roland seiner Kandidatin den Namen ihres Date-Partners. Ein gewisser Gunnar werde gleich dazustoßen. „Einen Gunnar habe ich noch nie kennengelernt“, gesteht die Buchhalterin aus Berlin. Roland Trettl fügt hinzu: „Ich wusste gar nicht, dass Gunnars noch leben.“

----------------------------------------

----------------------------------------

Wer sich wohl hinter dem traditionellen Namen versteckt? Das erfährst du an diesem Mittwoch um 18 Uhr bei Vox.

Du hast die Sendung verpasst? In der TVNOW-Mediathek kannst du die ganze Folge von „First Dates“ nochmal sehen.

Kandidatin Christine startete hingegen mit einer klaren Ansage in das Blind Date. Welche Aussage sie Roland Trettl zu Beginn an den Kopf warf, erfährst du hier.