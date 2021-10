„First Dates“ (Vox): Als Kandidat das Restaurant betritt, sorgt er mit DIESER Forderung für Mega-Lacher

Bei „First Dates“ auf Vox treffen Singles auf ihre potenzielle Traumfrau oder den potenziellen Traummann. Klar, dass man da vor dem ersten Date auch mal ziemlich aufgeregt sein kann. Doch einem Kandidaten ging besonders die Pumpe – und er sorgte mit einer Forderung für Mega-Lacher.

Liebe kann ja sooo aufregend sein! So zumindest empfindet es „First Dates“-Kandidat Dennis. Als der 31-Jährige das Restaurant in der Vox-Show betrat, hatte er nur eine dringende Bitte.

Roland Trettl moderiert „First Dates“ auf Vox. Foto: Stefan Gregorowius / MG / RTL / dpa

„First Dates“ (Vox): Kandidat sorgt DAMIT für Mega-Lacher

„Ich bin seit zwei Jahren und drei Monaten Single. Im Idealfall finde ich heute die Partnerin fürs Leben“, sagte Dennis noch kurz zuvor. Als er dann endlich das Flirt-Restaurant betreten durfte, platzte es aus ihm heraus: Der Sozialpädagoge marschierte direkt an die Bar. Noch bevor er saß, rief er mit einem Lachen: „Ich brauch nen‘ Gin Tonic. Sofort.“

„First Dates“ (Vox): Dennis braucht schnell Alkohol

Und seine direkte Art kam bei Roland Trettl und dem Restaurant-Team sehr gut an und sorgte für großes Gelächter. Schließlich forderte Dennis auch den Moderator dazu auf, sich zu ihm zu setzen und einen mit ihm mit zu trinken.

Das ist First Dates:

„First Dates“ ist eine Dating-Show, die in Köln produziert wird

Gastgeber ist Gastronom Roland Trettl

Roland Trettl nimmt die „First Dates“-Kandidaten in Empfang und bringt sie mit ihrem Blind Date zusammen

Nach dem ersten Kennenlernen an der Bar geht es für die Teilnehmer zum Essen an den Tisch

Am Ende jedes Dates können die Kandidaten von „First Dates“ entscheiden, ob sie sich bei einem zweiten Treffen wiedersehen wollen

Ausgestrahlt wird die Sendung montags bis freitags um 18 Uhr auf Vox und ist auch in der Mediathek bei TV NOW zu sehen

„Die Sonne geht auf, wenn du das Lokal betrittst“, merkte Roland Trettl an. Und Dennis stimmte seiner These zu: „Ich bin schon ein lebensbejahender Mensch.“

„First Dates“ (Vox): Die Aufregung bei Dennis ist groß

Doch die Aufregung bei ihm sei eben groß. Da wollte er sich wohl mit ein bisschen Alkohol nur etwas locker machen...

Ob Dennis seine Traumfrau gefunden hat, kannst du dir in der Mediathek beziehungsweise auf TVNow anschauen.

Auch bei „First Dates“ passiert: Eine Kandidatin hat von ihrer Leidenschaft erzählt, aber ihr Gegenüber war nur geschockt. Finde hier heraus, warum. (cf)