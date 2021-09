„First Dates“ (Vox): Mann lässt sich volllaufen – Frau fleht Roland Trettl an: „Schmeiß ihn bitte nicht raus“

Nadia wünschte sich einen intelligenten Mann mit primitiven Humor. In der Vox-Kuppelshow „First Dates“ lernte sie den Juristen Nils kennen, der nicht nur gebildet, sondern auch ein sehr humorvoller Typ war.

Mit ebenso viel Leichtigkeit ging der 35-Jährige auch an das TV-Experiment „First Dates“ heran und stellte schon an der Bar klar: „Wenn ich schon zahle, lasse ich mich auch volllaufen!“ Anfangs konnte Nadia noch darüber lachen, doch im Verlauf des Dinners realisierte sie, dass Nils wirklich die Beherrschung verlor.

Roland Trettl hilft Singles in der Vox-Show „First Dates” bei der Suche nach der ganz großen Liebe. Foto: MG RTL / Boris Breuer

„First Dates“: Nils benimmt sich daneben – Nadia bittet Roland Trettl um Verständnis

An der Bar des „First Dates“-Restaurants gönnte sich Nils also schon einmal das erste Gläschen Champagner, während seine Date-Partnerin mit Wasser startete. Als Roland Trettl später an deren Tisch vorbeiging, kam Nils ihr sogar zuvor und behauptete: „Die Kleine hätte gerne noch etwas zu trinken. Hase, du möchtest auch ein Glas Champagner, oder?“

Etwas beschämt willigte Nadia schließlich ein, erklärte im Interview jedoch, dass Kosenamen beim ersten Date ein absolutes No-Go für sie sind. Und auch Nils' vorlaute Art schien ihr nicht gerade zu gefallen. Als er Roland Trettl ungeduldig nach der Vorspeise fragte, ging die 41-Jährige dazwischen: „Schmeiß ihn bitte nicht raus, bevor ich gegessen habe.“

----------------------------------------

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Datingshow, die in Köln produziert wird

Seit dem 5. März 2018 wird die Sendung bei Vox ausgestrahlt

Gastgeber ist der TV-Koch Roland Trettl

In einer Restaurant-Kulisse lernen sich die Kandidaten bei einem Blind-Date kennen

Als Erstes trinken sie einen Drink an der Bar, dann werden sie zu ihrem Tisch geführt, wo sie ein Gericht auswählen und anschließend gemeinsam essen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date haben oder es bei dem einmaligen Kennenlernen bleibt

----------------------------------------

„First Dates“: Nils trinkt Champagnerflasche alleine leer – Nadia ist abgeturnt

„Er ist ein bisschen überdreht. Wer weiß, vielleicht komme ich ja auch mal zu Wort. Vielleicht wird es ja ein Gespräch“, lautete Nadias Urteil nach wenigen Minuten mit Nils. Doch davon bekam der Jurist überhaupt nichts mit, bei ihm drehte sich nämlich alles nur um den Alkohol. So sehr, dass Roland Trettl schließlich die Champagnerflasche am Tisch stehen ließ.

Ein Anblick, der der Werbetexterin Nadia zu denken gab: „Ich finde nicht, dass man sich beim ersten Date volllaufen lassen sollte. Andererseits vielleicht ganz aufschlussreich, weil dann weiß ich gleich, womit ich es zu tun habe. Ich würd's nicht machen, also ich habe nur so ein bisschen an meinem Champagner genippt.“

Immer wieder machte Nils seine Date-Partnerin darauf aufmerksam, dass sie zu wenig trinke. Am Ende süppelte er die Flasche ganz alleine leer. Als wenig später die Rechnung kam, erlebte Nils schließlich sein blaues Wunder. „Der hat 75 Euro genommen für die schei* Pulle!“, platzte es aus ihm.

----------------------------------------

Mehr zu „First Dates“:

„First Dates“ (Vox): Kandidat erhält irres Angebot für Show-Teilnahme

„First Dates“ (Vox): Beim Dinner eskaliert die Situation plötzlich – „Sie ist so aggressiv gerade“

„First Dates“ (Vox): Den kennen wir doch! Jetzt sucht ER die große Liebe

----------------------------------------

Am Ende der Folge entschied sich Nadia wenig überraschend gegen ein weiteres Treffen mit Nils. Der rechnete damit jedoch so gar nicht und gab geknickt zu: „Wahnsinn! Und genau so fühlt sich das also an. Ich wollte das immer mal wissen.“ Tja, da war jemand wohl zu sehr von sich selbst überzeugt.

Du hast die Sendung verpasst? In der TVNOW-Mediathek kannst du die ganze Folge von „First Dates“ nochmal sehen.

Autsch! Auch dieses Date nahm kein gutes Ende. Was war passiert?