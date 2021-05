„First Dates“ (Vox): Mann stellt dreiste Sex-Fragen, als Singlefrau der Kragen platzt – „Bin hier nicht zum pimpern da“

Die Blind Dates bei „First Dates“ (Vox) bieten sowohl für die Kandidaten, als auch die Zuschauer jede Menge Spannung. Schließlich wissen alle Beteiligten nie, was genau sie erwartet.

Der unbekannte Gegenüber kann bei „First Dates“ zum Segen werden – oder auch zum Fluch. So wie bei dem Date zwischen Felizitas und Lukas, das sich schnell in eine unangenehme Richtung entwickelt.

„First Dates“ (Vox): Lukas redet nur über Sex – da platzt Felizitas der Kragen

Die erste Begegnung zwischen Felizitas und Lukas beginnt zunächst positiv – der 25-Jährige gibt gerade vor Roland Trettl und dem Team eine Tanzeinlage zum Besten, als Felizitas das Restaurant betritt.

Die 22-Jährige findet die mutige Art von Lukas gut – allerdings wandelt sich diese Meinung schnell.

Denn auch während des Dates kennt der Hannoveraner keine Scham. Erst versucht er, mit Felizitas Händchen zu halten, der das allerdings noch zu früh ist. Anschließend stellt Lukas der Singlefrau ausschließlich intime Fragen zu ihrem Sex-Leben (zum Beispiel wann sie ihr erstes Mal hatte oder wann sie zuletzt Sex hatte) – zu viel für die 22-Jährige.

„Mir ist es ein bisschen unangenehm, wie viel du über Sex redest, muss ich sagen. Ich hab noch nie bei einem ersten Treffen so viel über Sex geredet. Das ist mir unangenehm“, platzt es aus ihr heraus.

Auch im Einzelgespräch vor der Vox-Kamera stellt sie klar: „Ich fand's unangebracht, was er teilweise gesagt hat. Ich bin hier nicht zum pimpern da, sondern um ihn kennen zu lernen.“

Lukas macht die Ansage nichts aus: „Das fand ich gut, weil ich wissen wollte, ob sie eine Überreizung des Gesprächs anspricht und sagt 'Ist mir zu viel'. Dann habe ich größten Respekt vor der Frau.“

„First Dates“ (Vox): Single entsetzt, als er Rechnung sieht

Als die Rechnung kommt, wird das Date noch schlimmer. Lukas ist irritiert von dem kleinen Kästchen, das die Kellnerin bringt: „Was ist denn das?“ Felizitas klärt ihn auf – doch Lukas bleibt verwirrt: „Ich komme mir gerade verarscht vor. Ich dachte, die bezahlen das.“ Er habe seine ganzen Karten dementsprechend nicht mitgenommen.

Felizitas zeigt abermals die starke Frau: „Ist doch kein Problem, ich habe doch Geld mit“, erklärt sie und lädt Lukas damit sogar ein. „Mir war es schon in gewisser Weise unangenehm. Verzeiht sie mir das, oder verzeiht sie mir das nicht?“, fragt er sich vor der Aussprache im Einzelgespräch.

Dann kommt es zum Showdown: Lukas könnte sich ein weiteres Treffen mit Felizitas vorstellen, findet sie gerade wegen ihrer Art, Stop zu sagen interessant.

„Ich habe bewusst diese Richtung sehr gepusht“, gibt er an. Doch diese Erklärung nimmt ihm die 22-Jährige nicht ab: „Ich finde, du bist eine unangenehme Persönlichkeit und ich möchte dich nicht wiedersehen. Ich war hier nicht, um Sex zu suchen, sondern wirklich, um jemanden kennen zu lernen. Und man merkt bei dir eindeutig, wo deine Interessen liegen, und auf sowas habe ich gar keine Lust.“ Rumms!

„Na gut, dann hat sich das ja geklärt, dann hast du den Test nicht bestanden“, weicht Lukas der Kritik aus. „Ich möchte auch bei dir nichts bestehen“, erwidert Felizitias. Dieses „First Dates“-Treffen hat eindeutig kein Happy End.

