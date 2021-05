„First Dates“ (Vox): Kandidat betritt Restaurant – als er Namen seines Dates hört, reagiert er eindeutig

First Dates-Gastgeber Roland Trettl.

Ein Blind-Date wie in der Vox-Show „First Dates“ ist immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Schließlich weiß man nicht, was auf einen zukommt.

Auch Mike ist schon gespannt, was ihn bei „First Dates“ erwarten wird. Und so viel sei schon mal verraten: Schon zu Anfang ist einiges los.

„First Dates“ (Vox): Reaktion spricht Bände

Als der 26-Jährige das Restaurant betritt, verrät ihm Gastgeber Roland Trettl zugleich, wen er heute daten wird. „Gleich kommt eine Jana für dich.“ Als der Erzieher das hört, fängt er an zu schmunzeln. „Oh okay.“

First Dates-Gastgeber Roland Trettl. Foto: MG RTL D / Boris Breuer

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow aus Köln

Seit dem 5. März 2018 wird die Sendung bei Vox ausgestrahlt

In einet Restaurant-Kulisse lernen sich die Kandidaten bei einem Blind-Date kennen

Als Erstes trinken sie einen Drink an der Bar, dann werden sie zu ihrem Tisch geführt, wo sie ein Gericht auswählen und gemeinsam essen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

Das irgendwas nicht stimmt, merkt der Star-Koch sofort. „Alles gut?“, will er vom Kandidaten wissen. Er erklärt: „Hm naja. Meine erste Freundin hieß Jana, also..“ Er habe sofort gemerkt, dass „Jana eine Rolle spielte“, so der „First Dates“-Gastgeber weiter.

„First Dates“ (Vox): Davor hat Mike Angst

Und Mike? „Ich hab mir sofort gedacht: Bitte nicht meine Ex!“ Glück für ihn: Sein Date teilt zwar den Namen mit seiner Ex, bei ihr handelt es sich aber um eine andere Frau.

Ob aus den beiden was wird? Das siehst du bei „First Dates“. (cs)

„First Dates“ läuft montags bis freitags um 18 Uhr bei Vox. Ganze Folgen gibt es auch bei TV Now.