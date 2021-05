„First Dates“ (Vox): Als Gastgeber Roland Trettl DAS fragt, wird's unangenehm – „Bisschen zu persönlich“

Das Team von „First Dates“ hat schon so manche Kandidaten erfolgreich verkuppelt. Doch ein bisschen nachzuhelfen hat noch nie geschadet, denkt sich wohl Gastgeber Roland Trettl.

Deshalb hat er sich dieses Mal etwas ganz Besonderes einfallen lassen, um Amor zu spielen. Bei den „First Dates“-Kandidaten Gini und Florian probiert er seine neue Idee gleich mal aus.

„First Dates“ (Vox): Roland Trettl will nachhelfen

Bevor die beiden das „First Dates“-Restaurant in Köln betreten, zündet der Südtiroler verschiedene Räucherstäbchen an der Bar an. „Erotisierend“, „stimulierend“ und „vertreibt böse Geister“, all das klingt in den Ohren von Roland Trettl hervorragend und soll dem Zwecke seiner Show dienen.

First Dates-Gastgeber Roland Trettl. Foto: picture alliance / Stefan Gregorowius/MG RTL D/dpa | Stefan Gregorowius

----------------------------------------

Das ist „First Dates“:

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow aus Köln

Seit dem 5. März 2018 wird die Sendung bei Vox ausgestrahlt

In einet Restaurant-Kulisse lernen sich die Kandidaten bei einem Blind-Date kennen

Als Erstes trinken sie einen Drink an der Bar, dann werden sie zu ihrem Tisch geführt, wo sie ein Gericht auswählen und gemeinsam essen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

----------------------------------------

Ob's auch klappt? Nach dem ersten Kennenlernen fällt der Moderator bei Gini und Florian gleich mit der Tür ins Haus. „Verspürt ihr schon etwas Stimulierendes, Aphrodisierendes, was ich bei meinem Räucherritual rausgeballert hab?“

Die beiden Teilnehmer schauen ein wenig überrascht, Florian findet zumindest: „Also ich finde, es riecht sehr gut erstmal.“ Mehr will er dazu wohl noch nicht sagen.

+++ „First Dates“ (Vox): Frau macht ungewöhnliches Kompliment – ihr Date kann es kaum glauben +++

„First Dates“-Gastgeber lässt einfach nicht locker

Doch der Koch lässt nicht locker. Nach dem Essen fragt er wieder direkt: „Fandet ihr euch sexy?“ Gini scheint die ganze Fragerei etwas unangenehm. „Das ist jetzt wieder ne richtig gute Frage. Beantworte das mal beim ersten Date!“ Auch Florian findet: „Das ist bisschen zu persönlich jetzt.“

----------------

Mehr zu „First Dates“ (Vox):

-------------------

Breit grinsend lässt der Gastgeber die beiden Kandidaten für sich. „Tut mir leid, wenn ich jetzt eine unangenehme Stimmung aufgebracht habe.“

Immerhin: Trotz der Fragerei können sich die beiden ein zweites Date vorstellen. Ob da wohl auch die Räucherstäbchen ihren Teil beigetragen haben...? (cs)

„First Dates“ läuft montags bis freitags um 18 Uhr bei Vox. Ganze Folgen gibt es auch bei TV Now.