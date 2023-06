Eigentlich fängt alles so gut an bei Single-Frau Katja und ihrem „First Dates“-Date Rocky. Kaum stellt sich die Vox-Kandidatin bei Gastgeber Roland Trettl vor, kommt auch schon Rocky um die Ecke – mit einer Rose und einem „Oh mein Gott!“ Vor Begeisterung, als er sein Date sieht, versteht sich.

Doch beim anschließenden gemeinsamen Essen kommt alles ganz anders. Das, was der „First Dates“-Teilnehmer plötzlich von sich gibt, verwirrt seine potenzielle Herzensdame sehr.

Beide Singles mögen sich eigentlich auf den ersten Blick. „Ist ja schon sehr sympathisch“, findet Katja ihr Gegenüber. Und auch der 37-Jährige schwärmt: „Wo sich meine Date-Partnerin umgedreht hat, war ich verblüfft.“

Verblüfft ist Katja (27) später dann aber auch. Nämlich, als es um die Essensbestellung geht. Da spricht Rocky plötzlich nur noch in dritter Person von sich. Häh? „Der Rocky hat sich entschieden, dasselbe zu nehmen“. Und es geht noch weiter, als Katja erzählt, dass sie gerne tanze. „Der Rocky… also ich tanze auch gerne, schon mein ganzes Leben lang.“ Und der Rocky fotografiert auch gerne… und…

„Weiß auch nicht, warum er das macht“

Vox-Single Katja ist einfach nur verwirrt vom Verhalten des Maler- und Lackierers. „Ja, ich weiß auch nicht, warum er in der dritten Person von sich gesprochen hat. Auch ein bisschen komisch.“

Für Rocky ist das aber gar nicht so ungewöhnlich. Im Vox-Interview gesteht er: „Das mache ich oft so. Ich habe einen Neffen. Und ich habe von klein auf so geredet, wenn ich sage: ‘Der Rocky würde sowas aber nicht machen.‘“ Äh ja, ob das Katja jetzt aber dazu veranlasst, ihn nicht wiedersehen zu wollen, wird sich zeigen. Und zwar ab 18 Uhr bei Vox oder in der Mediathek von RTL+.