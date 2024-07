Roland Trettl: Bei ihnen knisterte es hinter den „First Dates“-Kulissen

Im beliebten „First Dates“-Kosmos ist nicht nur Gastgeber Roland Trettl fleißig dabei, Singles zusammenzubringen – auch hinter den Kulissen blüht die Liebe! Jetzt ist bekannt, was lange im Verborgenen blieb: Zwei Crewmitglieder haben sich am Set der angesagten Vox-Show ineinander verguckt!

Sie lüften ihr Liebesgeheimnis. Die beiden Turteltauben Tim und Maria lernten sich hinter den „First Dates“-Kulissen kennen und lieben. In Gespräch mit Vox sprechen sie nun über die Höhen und Tiefen ihrer Kennenlernphase…

Maria schwelgt in Erinnerungen: „Da hat er mich ganz lieb begrüßt, umarmt und mich willkommen geheißen. Und damit war es schon um mich geschehen.“ Tim war ebenso verzaubert, aber beide standen vor einem Dilemma: Sie waren in festen Händen. „Es war ja nun mal sehr turbulent, einfach aufgrund der Lebenssituationen, in denen wir uns befanden“, gesteht Tim.

+++ „First Dates“-Kandidat stellt irre Forderung – „Da bin ich sofort raus“ +++

„Wir waren halt beide in Partnerschaften. Das musste erst einmal geklärt werden. Das hat seine Zeit in Anspruch genommen und das war auch gut und richtig so.“ Nachdem sie ihre alten Beziehungen beerdigt hatten, fanden Tim und Maria zueinander und die Liebe nahm ihren Lauf. Die Krönung ihrer Romanze? Das offizielle Outing auf der Weihnachtsfeier der Show.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Es ist ja auch ein schmaler Grat, wenn du mit jemandem an deinem Arbeitsplatz zusammen bist. Wir sind ja untereinander auch befreundet“, so Maria. „Es war echt ein Dilemma […], aber es haben alle so schön aufgenommen. Es war zwar keine Riesenüberraschung, aber trotzdem aufregend für alle“, heißt es weiter.

Wer von dem verliebten Pärchen nicht genug bekommt: Auf ihren Instagram-Kanälen teilen die zwei Turteltauben inzwischen regelmäßig süße Fotos mit ihren Fans und Followern.

VOX zeigt „First Dates“ immer montags bis freitags ab 18 Uhr. Alle Folgen der beliebten Kuppelshow sind auf RTL+ abrufbar.