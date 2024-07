„First Dates“: Duisburgerin will direkt mit ihrem Date aufs Klo

Das erste Date ist immer aufregend. Es kann richtig schön werden, ein komplettes Fiasko oder auch in Tränen enden. Manchmal auch Tränen vor Lachen. Mit Letzterem konnte man wohl auch das erste Treffen von Sascha und Eva in der Vox-Vorabend-Reihe „First Dates“ bezeichnen, dass der YouTuber und Podcaster „Mr. Trash TV“ in seinem Video zur Sendung filetiert.

Dort gesteht Eva ihrem Date nämlich, dass sie schon gerne mit ihm auf dem Klo verschwinden würde. Jetzt aber nicht etwa aus amourösen Gründen, wie mancher „First Dates“-Fan nun direkt vermuten könnte, nein, sondern bloß aus Neugierde.

Macht es jetzt nicht unbedingt besser, könnte man meinen. In Wahrheit wollte die 38-Jährige mit der lockeren Ruhrpottschnauze nur das Rücken-Tattoo ihres ebenfalls 38-jährigen Gegenübers bestaunen. Der verriet im Gespräch am Tisch nämlich, dass er den kompletten Rücken tätowiert habe. Eine Kunstform, der Eva durchaus auch etwas abgewinnen kann, hat sie doch bereits den Arm volltätowiert und würde sich auch gerne noch den Oberschenkel verschönern lassen, wie sie bereits erzählte.

Und so bat sie ihr Date ganz unverblümt: „Können wir mal bitte kurz aufs Klo?“ Nun ja, ganz ernst gemeint war das wohl nicht. Gut an kam es aber trotzdem. Und so war es auch wenig überraschend, dass das weitere Date ziemlich sympathisch verlief.

„Ich fand das Date echt toll, du bist ein mega Typ vom Charakter“, lobte die Duisburgerin Sascha im abschließenden „First Dates“-Gespräch. Leider habe es jedoch bei ihr nicht gefunkt. Wie schade. Und auch etwas überraschend, fand „Mr. Trash TV“. „Ich hätte gedacht, sie will ein zweites Date“, so der YouTuber.

Sascha hätte gerne ein zweites Date gehabt. Böses Blut gab es dennoch nicht zwischen den beiden. Er akzeptierte Evas Entscheidung und freute sich einfach über das lustige Abendessen.