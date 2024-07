„First Dates“: Ruhm statt Liebe? Kandidaten schwärmen vom TV

Im „First Dates“-Gourmettempel von TV-Koch Roland Trettl (53) tritt Anna (24) auf der Suche nach einer festen Beziehung in Erscheinung. Bisher hat die junge Blondine noch nie eine echte Partnerschaft erlebt. „Küssen beim ersten Date ist an sich nicht schlecht, aber bisher waren alle meine Dates so schlecht, dass ich nie auf die Idee kam“, witzelt sie im Vorfeld.

Ihr Idealbild eines Partners umfasst dunkles Haar, dunkle Augen und vor allem eine stattliche Größe. Bei Trettl angekommen, macht die 24-Jährige ein erstaunliches Geständnis: „Ich hasse Dates eigentlich. Ich bin da gar nicht gut drin.“ Der Vox-Moderator erwidert trocken: „Du hasst Dates? Das ist ja dann hier der perfekte Platz.“

In der ungezähmten Dating-Arena hat Anna stets die falschen Typen angezogen: zu klein, zu blond oder nicht an einer festen Beziehung interessiert. „Dann dachte ich, komm ich hier her. Vielleicht muss ich mich dann nur durch eins [ein Date] durchquälen und dann ist das mein Traummann“, erläutert sie Trettl. Ob Filmstudent Marcel (25) zumindest ihren äußerlichen Vorstellungen entsprechen wird?

Eins steht fest: Beide teilen eine Leidenschaft für Theater und Fernsehen. Der 25-Jährige erzählt begeistert, dass dies einer der Hauptgründe für seine Teilnahme an der Dating-Show ist, und Anna stimmt freudig zu. Schnell kommt die Frage auf: Suchen die beiden eigentlich nicht die große Liebe, sondern eher einen Sprung ins Rampenlicht? Bald zeigt sich, dass die beiden so unterschiedlich wie Tag und Nacht sind.

Während Marcel ein ehrgeiziger Karrierist ist und Kinder sowie den Hausbau lieber auf später verschieben möchte, sehnt sich Anna bereits jetzt nach Nachwuchs. Auch ihre Vorliebe für ein gewisses Chaos ruft bei Marcel nur ein verlegenes Lächeln hervor: „Ich fühle mich halt nicht wohl, wenn es nicht aufgeräumt ist“, versucht er sie zu beschwichtigen.

Doch ziehen sich vielleicht Gegensätze an? Nicht in diesem Fall. Ein zweites Date steht für die beiden jedenfalls nicht auf dem Plan.