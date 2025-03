Bittere „First Dates Hotel“-Klatsche: „Da habe ich kein Bock drauf“

Es gibt Dates, die vergisst man nie. Ein solches könnte Jenny und Jochen in Erinnerung bleiben, die beim „First Dates“-Ableger „First Dates Hotel!“ ihr Glück versuchen wollen.

In der Vox-Kuppelshow treffen sich Singles zum ersten Mal beim Restaurantbesuch und können danach entscheiden, ob es ein weiteres Treffen gibt.

Doch das Date von Jenny und Jochen scheint weit entfernt davon zu sein.

Die beiden „First Dates Hotel“-Teilnehmer haben so gar nichts gemein. „Wir hatten jetzt nicht so viele Gemeinsamkeiten“, stellt Jenny im Vox-Interview klar.

Es fängt schon mit der einfachen Frage von Jenny an:

Jenny: „Magst du eigentlich Schnee?“

Jochen: „Nö. Du auch nicht?“

Jenny: „Doch.“

Jochen: „Oh mein Gott. Das kannst du alleine machen.“

Auch beim Thema Hund ist Jochen nicht so angetan wie sein weibliches Gegenüber. Als die beiden sich über Bars unterhalten, kommen sie ebenfalls nicht auf einen Nenner. Jochen steht so gar nicht auf Diskobesuche.

Jenny versucht ein weiteres Mal, doch noch eine Gemeinsamkeit zwischen ihnen zu finden und schlägt ihrem Date als gemeinsame Beschäftigung vor: „Oder mal einen Spielabend.“ Doch Jochen weiß genau: „Also da habe ich keinen Bock drauf.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Man könnte jetzt meinen, die Zwei hätten sofort alles hinschmeißen wollen. Doch Jochen ist tatsächlich der Meinung: „Die Chemie stimmt gut.“

Und auch „First Dates Hotel“-Kandidatin Jenny hat noch Hoffnung und sagt: „Gegensätze ziehen sich an.“

Die Zuschauer zumindest geben den beiden keine realistische Chance. So schreibt jemand bei Instagram: „Auf was hat er denn Bock …?! Er ist langweilig.“ Jemand anderes kommentiert: „Sorry, aber die Chemie hat bei den beiden überhaupt nicht gepasst. Sie liebt Schnee, er nicht. Sie mag Hunde, er nicht. Sie will ruhig wohnen, er lebt über einer Bar im Zentrum.“

Und wieder jemand anderes bringt es auf den Punkt: „Er hatte keine Lust auf sie. Er hatte andere Vorstellungen, warum dann etwas hinauszögern, wenn es klar und deutlich nicht passt.“

Die ganze Folge von „First Dates Hotel“ kannst du noch einmal in der Mediathek bei RTL+ sehen.