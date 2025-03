Notruf bei „First Dates Hotel“ – „Ich brauche ganz dringend Hilfe“

Sonne, Meer und Liebe – was will man mehr? Das Vox-Format „First Dates Hotel“ vereint genau diese drei Komponenten. Wo? Natürlich auf der Lieblingsinsel der Deutschen – Mallorca! Doch vom klischeehaften Urlaub am Ballermann ist hier keine Spur – stattdessen setzt die Produktion auf leckeres Essen, tiefgründige Gespräche und Zeit zu zweit!

Ärger im Paradies – dass trotz nahezu perfekter Umstände in der Liebe nicht immer alles glatt läuft, bekommt Kandidat Björn nun am eigenen Leib zu spüren. Der selbstständige Handelsvertreter aus Neuwied möchte sich gerade für sein nächstes Date fertigmachen, als er plötzlich eine erschreckende Entdeckung macht!

Sofort greift er zum Hörer und wendet sich an die Rezeption. „Ich brauche dringend Hilfe“, erklärt er panisch. Doch was genau ist passiert? Wie sich herausstellt, ist Björn nicht alleine! Doch statt einer netten Dame befindet sich ein Gecko in seinem Zimmer.

+++ Bittere „First Dates Hotel“-Klatsche: „Da habe ich kein Bock drauf“ +++

Björn ist eigentlich ein gestandener Mann, der selbstbewusst durchs Leben geht, aber dieser ungebetene Gast bringt ihn völlig aus der Fassung! Eigentlich ist der „First Dates Hotel“-Kandidat ein großer Tierliebhaber – bei Spinnen, Schlangen und Echsen und hört der Spaß für ihn dann aber auf und Panik macht sich breit!

Die Zeit rennt – für Björn beginnt eine nervenaufreibende Jagd quer durch sein ganzes Hotelzimmer. Gemeinsam mit Servicekraft Max startet er einen verzweifelten Versuch nach dem anderen, um das Tier einzufangen – leider erfolglos. Als der Gecko dann auch noch in einer Wandspalte verschwindet, verzweifelt der 29-Jährige endgültig!

Kurzerhand setzt er sich vor den Spalt und lässt ihn von nun an keine Sekunde mehr aus den Augen. Eins steht für ihn fest: Solange das Tier noch in seinem Zimmer ist, wird er dort kein Auge zu machen. Schlussendlich gelingt es Björn und Max, den Gecko herauszulocken – und der „First Dates Hotel“-Kandidat kann sich nun wieder der Liebe widmen.

Die 6. Staffel von „First Dates Hotel“ gibt es ab dem 24. Januar um 20.15 Uhr mit 8 neuen Folgen bei Vox zu sehen. Wenn du eine Folge verpasst, kannst du sie noch einmal in der Mediathek bei RTL+ sehen.