Roland Trettl privat: TV-Koch, Moderator und Liebes-Experte – ein Blick hinter die Kulissen seines Privatlebens

Roland Trettl zählt zu den bekanntesten Köchen Deutschlands und ist weithin als das Gesicht der beliebten TV-Show „First Dates“ bekannt. Für die Zuschauer ist er der charismatische Moderator und talentierte TV-Koch – doch wie sieht es hinter den Kulissen in seinem Privatleben aus?

In diesem Artikel beantworten wir viele Fragen über das Privatleben von Roland Trettl abseits der Kamera, einschließlich seiner persönlichen Beziehungen, seiner Familie und wie er das Leben außerhalb des Rampenlichts gestaltet.

Roland Trettl privat: SO ist der Koch aufgewachsen

Roland Trettl wurde am 3. Juli 1971 in Bozen in Italien, geboren und wuchs in Südtirol auf, wo seine Eltern ein Hotel führten. Er verbrachte seine Jugend mit Eishockey, DJ-Auftritten und einer Tätigkeit als Bademeister. 1987, im Alter von 16 Jahren, entdeckte er seine Leidenschaft für das Kochen und begann eine Lehre im Parkhotel Holzner.

Nach seiner Ausbildung arbeitete Roland Trettl in verschiedenen renommierten Restaurants, um seine Fähigkeiten weiter auszubauen. Er sammelte Erfahrungen in führenden Küchen, unter anderem im Münchener Restaurant „Aubergine“ das Eckart Witzigmann gehört und im „Tantris“.

Später übernahm Roland Trettl die Führung des Restaurants „Ca’s Puers“ auf Mallorca, das im Jahr 2000 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. Seine berufliche Reise führte ihn anschließend nach Salzburg, wo er von 2003 bis 2013 als Executive Chef im „Ikarus“ im Hangar-7 arbeitete. In dieser Zeit stellte er monatlich internationale Gastköche vor und setzte auf eine innovative und kreative Herangehensweise.

Roland Trettl wirkte als Gastjuror in verschiedenen Fernsehformaten mit, wie zum Beispiel in „The Taste“ und bei speziellen Kochwettbewerben. In diesen Sendungen nahm er temporär die Rolle eines Jurors ein, um die Leistung der Teilnehmer zu bewerten, seine Fachkenntnisse in der Gastronomie zu teilen und die Show weiterzuentwickeln. Als Gastjuror konnte er wertvolle Anmerkungen machen und den Teilnehmern hilfreiches Feedback zu ihren Kochfähigkeiten geben.

Neben seiner kulinarischen Karriere trat Roland Trettl auch vor die Kameras. Besonders bekannt wurde er durch die Moderation der TV-Show „First Dates – Ein Tisch für zwei“, die seit 2018 auf VOX ausgestrahlt wird. Doch wie sieht es mit der Liebe bei dem TV-Koch aus?

Roland Trettl privat: Stuntfrau ist seine neue Freundin

Privat war der TV-Koch von 2010 bis 2023 mit der Kosmetikerin und Yoga-Trainerin Daniela Trettl verheiratet, mit der er einen Sohn namens Diego hat. Anfang 2023 gaben sie ihre Trennung bekannt. Daniela und Roland Trettl verkündeten die Trennung in einem gemeinsamen Video auf Instagram. Sie erklärten, dass sie als Paar getrennte Wege gehen, jedoch als Eltern weiterhin gemeinsam für ihren Sohn Diego da sein werden.

Er blieb jedoch nicht lange single, denn mit Liebe und Dating ist er ein wahrer Experte. In der Show „First Dates – Ein Tisch für zwei“ gibt Roland Trettl seinen Gästen hin und wieder Tipps in Sachen Flirt und Dating. Seit Januar 2025 ist er mit der ehemaligen GNTM-Kandidatin und Stuntfrau Miriam Höller liiert. Die beiden machten ihre Beziehung öffentlich, indem sie auf Instagram ein gemeinsames Foto teilten.

Über seine neue Freundin gab es zunächst Gerüchte, doch am 24. Januar machten die beiden ihre Beziehung offiziell mit einem eindeutigen Instagram-Post. Zu einem gemeinsamen Foto, auf dem die Stuntfrau Miriam Höller einen auffälligen Ring trägt, schrieb der „First Dates“-Gastgeber einfach „True“ und reagierte damit auf die Spekulationen rund um ihn und seine neue Freundin.

Um weiteren Spekulationen keinen Raum zu geben, erklärte der „First Dates“-Gastgeber in dem Post, dass der Ring an Miriams Finger keine besondere Bedeutung habe: „Es ist kein Verlobungsring an Miriams Finger. Und kein Ehering.“

Der 53-Jährige ist 180 cm groß und wurde unter dem Sternzeichen Krebs geboren. Er ist nicht nur Moderator und TV-Koch, sondern auch Autor. In seinem Buch „Serviert. Die Wahrheit über die besten Köche der Welt“ gibt er interessante Einblicke in die Welt der Spitzenküche und teilt persönliche Anekdoten und Erfahrungen aus seiner Karriere.

Roland Trettl privat: Kann man sein Restaurant besuchen?

Die bekannte Sendung „First Dates“ hat im Laufe der Jahre viele Fans gewonnen, und viele von ihnen würden gerne ins Restaurant von Roland Trettl essen gehen. Doch ist das überhaupt möglich, ohne an der Sendung teilzunehmen?

Leider nicht! Das sogenannte „Restaurant“ befindet sich in einer Halle in Köln-Ehrenfeld. Es wurde speziell für die Sendung eingerichtet, wie Roland Trettl im YouTube-Format „Auf dem roten Stuhl“ erklärte. Also ohne die Kameras von „First Dates“ kann man im Restaurant nicht essen und somit den Gastgeber dort nicht sehen.

Wer mehr von Roland Trettl sehen möchte, kann im Februar die Sendung „Let’s Dance“ verfolgen, denn der TV-Koch ist als Teilnehmer dabei und hat einen klaren Plan, den er in einem Video auf Instagram bekanntgab.

Er sagte: „Ich habe vor, einfach so weit wie möglich zu kommen. Ich habe Biss und Ehrgeiz, wenn ich etwas mache, dann will ich es anständig machen. Ob meine Beine, mein Kopf mitmachen, weiß ich nicht. Aber mein Herz macht es definitiv.“

Über das Privatleben von Roland Trettl weißt du nun Bescheid, aber wie sieht es mit seinen Konkurrenten bei „Let’s Dance“ aus? Wir verraten dir, was du über Simone Thomalla privat wissen musst.