„First Dates“: Kandidat leistet sich peinlichen Fauxpas – „Mir wurde warm und unwohl“

Die Suche nach der großen Liebe gestaltet sich im Zeitalter von Tinder & Co. sowie Dating-Shows wie „First Dates“ auf Vox so vielfältig wie nie zuvor. Doch trotz aller Möglichkeiten bleibt die Liebe unberechenbar, wie das jüngste Blind Date im „First Dates“-Restaurant eindrucksvoll bewies.

Im stimmungsvollen Ambiente des von Starkoch Roland Trettl geführten Restaurants suchte der 53-jährige Moritz nach seiner Traumfrau. Sportlich sollte sie sein, so viel stand fest. Die Begegnung mit der 39-jährigen Vera, die in einem schicken grünen Oberteil erschien, ließ Moritz sichtlich beeindrucken. „Gut sieht du aus. Schönes Grün“ , so der ehemalige Profiwindsurfer, während er über ihr Oberteil strich. Wohl möglich zu viel für die Kölnerin?

„Er ist sehr interessiert daran, mit mir ins Gespräch zu kommen. (…) Ich bin gespannt wie es weiter geht“, betont Vera. Beim Essen kam es zum nächsten kleinen Malheur. Moritz‘ Interesse, vielleicht etwas von Veras Essen zu probieren, stieß auf klare Grenzen: „Ich brauche für eine gewisse Vertrautheit. Das mach ich nicht mit jedem“, stellte Vera klar, die das Teilen von Essen als etwas sehr Persönliches ansieht.

Die Situation verschärfte sich, als Moritz nach einem harmlosen Geplänkel seine Hand ausstreckte und Vera entschieden ablehnte: „Ich möchte dir die Hand nicht geben.“ Ein peinlicher Moment für beide, den Moritz mit einer sofortigen Entschuldigung zu glätten versuchte. Vera zog sich kurz darauf ins Bad zurück. „Mir wurde sehr warm und unwohl“, schildert Moritz die Situation im nachhinein.

Obwohl beide die Angelegenheit klären konnten, war offensichtlich, dass der Funke nicht übergesprungen war. Für beide stand fest: Ein zweites Date wird es nicht geben.