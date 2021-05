„First Dates“ (Vox): Als Mann sein Date sieht, muss er lachen – „Das ist ja überraschend“

Seit über drei Jahren können Vox-Zuschauer in der Sendung „First Dates“ beobachten, wie ein Blind Date zwischen zwei Menschen total in die Hose gehen kann – oder der Anfang einer echten Romanze ist. Denn neben der Chemie zwischen zwei Singles, sollte auch die Optik stimmen.

„First Dates“-Gastgeber Roland Trettl. Foto: picture alliance / Stefan Gregorowius/MG RTL D/dpa

Der 73-jährige Jürgen hat an sein Date bei „First Dates“ offenbar nicht so hohe Erwartungen gesteckt – umso überraschter ist er, als er Jeanette zum ersten Mal sieht.

„First Dates“ (Vox): Künstler Jürgen will auf die Optik achten

Jürgen aus Hamburg macht seiner potentiellen Date-Partnerin vor der Vox-Kamera schon vor dem Treffen bei „First Dates“ eine leidenschaftliche Ansage. „Liebes Date, wenn wir heute eine Brücke zwischen uns bauen, und wir treffen uns auf der Hälfte, und es macht dann 'Zoom', dann könnte ich mir vorstellen, dass wir uns beide so ein bisschen um den Verstand bringen. Darauf warte ich.“

Als Künstler ist dem Hamburger die Optik seiner Partner „ganz wichtig“, sie sollte auf ihr Äußeres achten und daneben empathisch sein.

--------------

Das ist „First Dates“:

„First Dates – Ein Tisch für zwei“ ist eine Kuppelshow aus Köln

Seit dem 5. März 2018 wird die Sendung bei Vox ausgestrahlt

In einet Restaurant-Kulisse lernen sich die Kandidaten bei einem Blind-Date kennen

Als Erstes trinken sie einen Drink an der Bar, dann werden sie zu ihrem Tisch geführt, wo sie ein Gericht auswählen und gemeinsam essen

Am Ende jeder Folge entscheiden die Teilnehmer, ob sie Interesse an einem zweiten Date hegen

-------------------

Ob die 72-jährige Jeanette diese Anforderung erfüllen kann?

„First Dates“ (Vox): „Kennt ihr euch?“

Die Berlinerin kommt top gestylt in das „First Dates“-Restaurant nach Köln und sorgt direkt für gute Laune.

„Stellt euch vor, ihr gehört zusammen“, bringt Roland Trettl die beiden Singles noch am Eingang zusammen. Jürgen fängt erstmal an zu lachen: „Hallo Jeanette, das ist ja überraschend“, sagt er. Trettl ist irritiert: „Kennt ihr euch, oder warum ist das überraschend?“ Nein, die beiden kennen sich nicht – scheinen aber direkt angetan voneinander zu sein.

-----------------

---------------

So erklärt Jürgen vor der Vox-Kamera: „Das Erste, was ich gedacht habe: 'Ah, bestimmt eine interessante Frau.'“ Jeanette sagt dagegen: „Och, der sieht nett aus. Aber die Haare. Warum hat er so lange Haare?“

Ob das Date der beiden wirklich an den Haaren scheitert oder eine große Liebe zwischen Jürgen und Jeanette entsteht, kannst du bei „First Dates“ auf Vox oder in der Mediathek bei TVNow sehen. (kv)