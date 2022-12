„First Dates“ kündigt Promi-Special an – doch Roland Trettl warnt „Musst selbstsicher genug sein“

Nachdem die Dating-Show „First Dates“ bereits mit „First Dates Hotel“ einen erfolgreichen Ableger an den Start gebracht hat, folgt jetzt der Nächste. Die Macher der Sendung laden Promis in die Sendung ein, um dort einen potenziellen Partner kennenzulernen.

„First Dates – Promi-Spezial“ bringt dabei berühmte Menschen mit solchen zusammen, die nicht im Rampenlicht stehen. Doch kann das klappen? Gastgeber Roland Trettl hat da eine nüchterne Sicht auf die Dinge.

Mit dabei sind unter anderem Dschungelcamp-Gewinner Prince Damian, Lisa Feller, Liz Baffoe, Lucy Hellenbrecht und Sportreporter Werner Hansch. Genau wie in dem normalen Format treffen die Kandidaten auf andere Singles, die in Sachen Vorlieben und Abneigungen gleich ticken.

Doch wie sieht es aus mit dem Promi-Bonus? Gastgeber Roland Trettl spricht Klartext: „Ich denke schon, dass es auf der einen Seite ein Vorteil ist, wenn sie einen Menschen erkennen. Auf der anderen Seite ist es auch ein Nachteil, weil du als Mensch nicht einschätzen kannst, auf was das Gegenüber steht. Auf den Menschen oder auf den Promi? Da muss du als Promi selbstsicher genug sein, dass es um dich geht und nicht um den Status, den du mitbringst.“

Ob „Das perfekte Dinner“ oder „Shopping Queen“: Zahlreiche Vox-Formate haben die Promi-Variante schon längst in petto. Doch wieso kommt es bei „First Dates“ ausgerechnet jetzt? Auf Anfrage erzählt uns RTL: „Die Idee, eine Promi-Version von First Dates zu machen, besteht schon seit dem Start von First Dates 2018. Jetzt war für uns einfach der richtige Zeitpunkt.“

In dem Statement heißt es auch, dass die Prominenten sorgfältig ausgesucht wurden: „Bekannte Single-Promis wurden angesprochen, ob sie mit ernsten Absichten im First Dates Restaurant auf der Suche nach ihrem nächsten Partner gehen wollen.“

Insgesamt wird es zwei Ausgaben des Promi-Spezials geben, die ab dem 16. Januar vorab bei RTL+ verfügbar sind. Am 30. Januar folgt anschließend eine Doppelfolge bei Vox im Free-TV.