USA feiert 4. Juli – doch was steckt dahinter?

In den USA feiern zahlreiche Menschen den Independence Day. Da der Unabhängigkeitstag jedes Jahr auf den 4. Juli fällt, ist er auch als „Fourth of July“ bekannt. An diesem Tag finden in Amerika patriotische Paraden, Feuerwerke und Konzerte statt.

In den sozialen Medien sieht man am 4. Juli oftmals, wie Amerikaner an diesem Tag in rot, blau und weiß gekleidet sind. Passend zur amerikanischen Flagge. Oft sind sie mit Freunden und der Familie unterwegs. Doch was genau steckt eigentlich hinter dem Event in den USA?

USA feiert 4. Juli – was steckt dahinter?

Die US-Amerikaner feiern am 4. Juli den Tag ihrer Unabhängigkeit: 1776 erklärten die 13 Kolonien ihre Unabhängigkeit von England, wie die „Augsburger Allgemeine“ berichtet. In der damaligen Unabhängigkeitserklärung wurde erstmals der Name „Vereinigte Staaten von Amerika“ verwendet.

+++ Auch interessant: US-Amerikaner kauft bei Lidl in NRW ein – er kann es nicht lassen +++

Im späten 18. Jahrhundert waren die meisten nordamerikanischen Kolonien Teil des britischen Reiches und wurden deshalb Neuengland-Staaten genannt. Zwar konnten ihre Parlamente eigene Gesetze beschließen, doch wirtschaftliche Entscheidungen wurden vom britischen Parlament in London getroffen. Das führte irgendwann zu Problemen in der heutigen USA.

+++ Passend dazu: NRW: US-Amerikaner will erstmals Donauwelle essen – es endet traurig +++

Britische Krone profitierte

Die britische Krone betrachtete die Neu-England-Staaten als Rohstoffquelle und Absatzmarkt. Die Bedürfnisse der Siedler wurden dabei nicht berücksichtigt, was die Spannungen zwischen beiden Seiten verstärkte. Diese wollten nicht länger Steuern zahlen, ohne politisch in London vertreten zu sein, was die Beziehung zu England stark belastete. Trotz der Präsenz britischer Truppen strebten die Kolonien die Unabhängigkeit an.

Hier mehr lesen:

1775 beschlossen zwölf Kolonien auf dem Kontinentalkongress, sich von England zu lösen. Der Entwurf der Unabhängigkeitserklärung wurde am 2. Juli 1776 vorgestellt, am 4. Juli unterzeichnet und markiert heute den Gründungstag der USA. Die Vereinigten Staaten von Amerika wurden rechtlich gesehen erst 1781 durch die Ratifizierung der US-Verfassung gegründet. Trotzdem gilt der 4. Juli als Gründungstag der USA.

Seit wann feiert man in den USA den 4. Juli?

Schon 1777 wurde die Unabhängigkeit mit Kanonenschüssen und Paraden in den USA gefeiert. George Washington schenkte seinen Soldaten 1778 doppelte Rumrationen. Der Begriff „Independence Day“ wurde erstmals 1791 verwendet.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.