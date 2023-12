„First Dates“-Kandidatin spricht über ihren Busen-Job: Ihr Date muss erstmal schlucken

Was kann schöner sein, als ein leckeres Essen mit einem Rendezvous zu verbinden? Das ist das Erfolgsrezept der Kuppelshow „First Dates„. Und wenn es mit dem Flirt nicht klappt, hat hoffentlich das Essen wenigstens geschmeckt. Schließlich ist Gastgeber Roland Trettl ein bekannter Sternekoch.

Lisa aus Brandenburg ist 31 und bis zum Kinn tätowiert, außerdem trägt sie Piercings und Implantat-Schmuck im Gesicht. Sie ist auf der Suche nach einer Partnerin und erwartet einen schönen Abend, tolle Gespräche und viel Lachen. Sie steht auf feminine Frauen mit langen dunklen Haaren und einem „vernünftigen“ Körperbau.

Ihr Blind Date Nicole lebt in Berlin. Die 39-jährige bezeichnet sich als extrovertiert. Sie sagt was sie denkt und eckt damit auch gerne mal an. Außerdem beschreibt sie sich als spontan, empathisch und fürsorglich.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Als Lisa sich umdreht und Nicole zum ersten Mal sieht stößt sie ein freudiges Lachen aus. Ist es vielleicht sogar Liebe auf den ersten Blick? „Wo ich mich umgedreht habe, habe ich gedacht ‚Oh Gott ist die heiß!'“, gibt sie unverhohlen zu. „Optisch komplett meine Wellenliga. Wellenritt?“. Sie ist so aufgeregt, dass ihr das Wort „Wellenlänge“ einfach nicht einfallen will.

Auch Nicole ist angetan: „Sie sah von hinten schon sehr sehr gut aus. Dann hat sie sich umgedreht, da war ich super zufrieden.“ Bei einem Gin Tonic kommen sich die beiden näher. Beide lieben Fleisch und grillen gern. Top!“ Dann kommt Nicoles Job-Geständnis. „Ich bin im Außendienst und im Vertrieb für Brustimplantate. Silikon für plastische und ästhetische Chirurgie.“ Lisa verschluckt sich fast. Kommt sie damit zurecht?

Lisa muss kichern und fragt frech: „Hast du auch selbst welche?“ „Ja“, erklärt Lisa ganz ungeniert und macht spontan ein verruchtes Angebot, „Kannst ja mal anfassen.“ Das heben sich die Ladys vielleicht für den Nachtisch auf.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Jedenfalls brennt die Luft bei diesem „First Date.“ Schon vor dem Hauptgang geht die Busen-Betriebswirtin in die offensive und fragt, ob sie nach der Show noch in Köln was trinken gehen wollen. Amor meint es gut mit den beiden.