„First Dates“: Frau trifft ihr Date – und nimmt sofort die Beine in die Hand

Peinlicher Zwischenfall bei „First Dates“! In der Vox-Sendung, in der Singles vom Sender auf ein Blind Date geschickt werden und danach entscheiden können, ob sie dem jeweils Anderen eine Chance auf die Liebe geben wollen, verläuft die erste Begegnung zweier Kandidaten nicht so, wie das Team sich wohl erhofft hatte.

Denn als „First Dates“-Kandidatin Shanice ihr Date zum ersten Mal sieht, muss sie ganz schnell wieder weg! Was ist da los in der Folge am Montag (16. Oktober)?

Das gab es so auch noch nie bei „First Dates“! Kaum begegnet Shanice dem Mann, der ihr Herz erobern soll, schon nimmt sie Reißaus. Doch ihr Grund ist nicht etwa, weil ihr Gegenüber ihr nicht zusagt, sondern ein etwas ungewöhnlicher Natur für die Kuppelshow. Shanice erklärt: „Ich muss pullern.“

Auch spannend: „First Dates“-Paar gesteht nach erstem Treffen: „Hat gleich die Handschellen genommen“

„First Dates“-Gastgeber Roland Trettl glaubt, sich verhört zu haben. „Was musst du?“, fragt er die Kandidatin deshalb noch einmal. Sie: „Ich muss dringend pullern. Darf ich schnell? Dann bin ich bereit fürs Trinken und so, sonst muss ich gleich wieder.“

Natürlich darf sie. Und wo ist ihr Date so lange? Der gute Mann hat natürlich alles mit angehört, schließlich haben die beiden sich schon vorher an der Bar begrüßt. Er trinkt einfach schon mal vor, bis seine Dating-Partnerin Shanice von der Toilette zurückkommt.

Weitere News:

Die Vox-Zuschauer sind außer sich, als sie die Szene bereits auf Instagram sehen. Sie lassen verlauten:

„Sie ist im Fernsehen und muss erstmal auf Klo. Cool.“

„Omg“

„Wenn man dann nicht durchs Fenster flüchtet, ist es ja vollkommen in Ordnung.“

„Herrlich normal“

„Was muss das muss…“

Kehrt Shanice wirklich zurück zu ihrem Date bei „First Dates“? Die Antwort darauf gibt es um 18 Uhr bei Vox!