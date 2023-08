„First Dates“-Kandidat erhält Nachricht: Sie stellt sein Leben auf den Kopf

Der Wunsch nach der großen Liebe, er wurde uns von Kindheitstagen an eingetrichtert. Disney-Prinzessinnen, die sich nach der Liebe eines Prinzen sehnen, kitschig-schöne Hollywood-Schnulzen und im Idealfall das perfekt vorgelebte Beispiel der wahren Liebe im eigenen Elternhaus. Die Erkenntnis darüber, dass diese Idealvorstellung nicht immer der Realität entspricht, gehört wohl zum Prozess des Erwachsenwerdens dazu. Doch was, wenn Dating-Apps und ausgedehnte Bar-Abende zu keiner ernsthaften Dating-Situation führen? Genau für so einen Fall wurde die Vox-Dating-Show „First Dates“ ins Leben gerufen.

In der von Fernsehkoch Roland Trettl moderierten Dating-Show finden sich zwei Singles in einem eigens für die Sendung genutzten Restaurant zusammen, werden von Trettls Team bekocht und lernen sich vor laufender Kamera bei einem ersten Date kennen. Im Anschluss an das Treffen entscheiden die beiden Teilnehmer darüber, ob sie sich wiedersehen wollen. Was nun jedoch einem Teilnehmer der VOX-Sendung passierte, stellte sein Leben auf den Kopf.

Auch Kandidat Jens suchte vor mittlerweile zweieinhalb Jahren bei „First Dates“ nach der großen Liebe. Fündig wurde er in der Dating-Show nicht, er gab die Hoffnung jedoch nicht auf. Wie der Zufall, oder das Schicksal, es so wollte, wurde die Sendung an diesem Tag von einer ganz besonderen Person angeschaut. Es handelt sich um Valerie, die sich vor dem Bildschirm direkt ein bisschen in Kandidat Jens verliebte. Die junge Frau nahm ihren ganzen Mut zusammen und schrieb Jens via Instagram eine Nachricht. Kandidat Jens wohnte tatsächlich nur wenige Dörfer weiter und so kam es zu einem ersten Date.

Und dann folgte das Happy End: Im Juni diesen Jahres gab das Paar sich das Ja-Wort! Valerie und Jens heirateten an dem Ort, an dem sie ihr erstes Date hatten. Freudig informierte das Paar das „First Dates“-Team über ihr Liebesglück. Die VOX-Sendung postete die Liebesgeschichte auf ihrem Instagram-Profil. Valerie bedankt sich beim Team der Sendung mit den Worten: „Danke First Dates für den schönsten Zufall in meinem Leben!“ Auch das „First Dates“-Team ist von dem Liebesglück begeistert und schreibt: „Wir freuen uns riesig, dass Jens und Valerie sich bei First Dates über Umwege getroffen haben. Denn selbst wenn es mit dem Date nicht klappt, kann die große Liebe immer noch hinter dem Fernseher warten.“ Man kann schließlich nie wissen, wer die Dating-Show vor dem Bildschirm mitverfolgt.

Hoffnung auf Liebesglück bei den Fans

Auch die Fans der VOX-Serie freuen sich über das Glück des frisch verheirateten Paares. Eine Followerin kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Das lässt mein kleines Romantikerherz höher schlagen. Tolle Geschichte. Wünsche den beiden alles Liebe für ihren gemeinsamen Weg!“ Ein weiterer Fan von „First Dates“ freut sich mit den Worten: „Wie wunderschön und zauberhaft ist das denn bitte?! Ihr zwei, liebe Valerie, lieber Jens, seid eindeutig der Beweis, dass die Liebe immer einen Weg findet zwei Menschen zusammenzubringen.“ Mit so vielen positiven Reaktionen hätte das Paar bestimmt nicht gerechnet!

Auf ihrem Instagram-Profil teilt Valerie Eindrücke der Hochzeit. Das Paar scheint überglücklich in ein gemeinsames Leben zu starten.

Wer bei dem Beginn der nächsten großen Liebesgeschichte dabei sein möchte, schaltet „First Dates“ von montags bis freitags um 18 Uhr auf VOX ein.