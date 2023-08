„Goodbye Deutschland“: Vox-Szene eskaliert! Mallorca-Auswanderin will abbrechen – „Ich gehe wieder!“

„Wir arbeiten und leben zusammen, ich glaube, das wird eine Herausforderung.“ Dieser Satz war wohl kein gutes Omen von „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Sina. Sie will mit ihrem Freund Chris ein neues Leben auf Mallorca beginnen – mit im Gepäck: ihre Mutter Marion.

Es kommt zum regelrechten Wutausbruch in der Vox-Sendung „Goodbye Deutschland“.

„Goodbye Deutschland“: Waghalsige Aktion von Mutter und Tochter

Mama Marion will ein Restaurant im Urlaubsort Portocolom eröffnen, verlässt dafür ihren Wohnort Landshut. Finanzieren will sie das neue Projekt mit einem Kredit von 45.000 Euro – Ahnung hat sie bisher allerdings nicht von der Gastronomie.

Tochter Sina und ihr Freund Chris wandern schon kurz vorher nach Mallorca aus, um alles Nötige für die Eröffnung vorzubereiten. Doch es gibt finanziellen Druck wegen eines Wasserschadens. Die Nerven liegen bereits blank.

Die Tatsache, dass Sina, Chris und ihre Mutter auf Mallorca unter einem Dach leben, trägt nicht gerade für gute Stimmung bei. Sina: „Jetzt wieder mit Mama zusammenzuziehen, ist schon eine Umstellung. Und ich kenne meine Mama, sie hat sich nicht geändert.“ Und auch Mama Marion weiß: „Das wird nicht ganz easy.“ Da ahnen die drei noch nicht, wie schwer es wirklich wird.

„Goodbye Deutschland“: Vox-Szene eskaliert

Nur zwei Stunden nach der Ankunft von Marion auf Mallorca geht der Streit auch schon los. Marion ist die Wohnung nicht sauber genug. Darüber hinaus eskaliert es, als Chris Marion beim Einkaufen in seinem Zimmer per Kamera sieht und anruft.

Marion zickt plötzlich rum: „Ich lasse mich doch von dir nicht anrufen: ‘Was suchst du in meinem Zimmer?‘“ Sina ist empört wegen der Auseinandersetzung und den Wutanfall ihrer Mutter – und das schon nach so kurzer Zeit. Sie ahnte bereits, dass das Zusammenleben zu dritt nur in einer Katastrophe enden kann.

„Goodbye Deutschland“-Auswanderin Marion wird es schließlich zu bunt. Sie schreit im TV: „Tschüss, ich gehe wieder, ich bleibe hier nicht!“ Da kann Sina nur entgegnen: „Ich wusste es!“ Am Ende kriegen sich die Auswanderer aber wieder ein – vorerst.

Die ganze Folge kannst du auch in der Mediathek bei RTL+ sehen. „Goodbye Deutschland“ läuft sonst immer montags um 20.15 Uhr bei Vox.