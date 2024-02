„First Dates Hotel“: Roland Trettl rührt mit klarer Geste – „Das hab ich noch nie gemacht“

Schokoladige Bescherung im „First Dates Hotel“ – Single-Frau Kim erlebt eine süße Überraschung von Gastgeber Roland Trettl höchstpersönlich. Dabei wird Trettl kurzerhand zum wahren „Dealer“ von Kims Leidenschaft: Nuss-Nougat-Creme.

Für die 29-jährige Kim ging ein Traum in Erfüllung. Liebe mag zwar durch den Magen gehen, doch für Kim ist ihr süßes Laster so essentiell wie der Kaffee am Morgen. Um Entzugserscheinungen zu vermeiden, griff Roland Trettl zu einer außergewöhnlichen Maßnahme: Er servierte ihr das schokoladige Gold direkt aufs Zimmer – samt Brot und Butter. „Ich hab das noch nie gemacht“, gesteht der TV-Kuppler.

Noch nie hat Roland Trettl so etwas getan: Für eine Dame in seinem Hotelzimmer Brot zu schmieren, das ist Premiere. Doch der Einsatz lohnt sich, denn Kim ist hin und weg: „Wow, das war das Highlight! Der Mann hat mich!“ Dabei ist Roland gar nicht der Mann, der ihr Herz erobern soll. Doch mit dieser charmanten Geste hat er sich zweifellos in die Herzen aller Naschkatzen geschlichen.

Eins ist schon mal klar: Damit setzt Roland Trettl für alle anderen Anwärter neue Maßstäbe im „First Dates Hotel“. Bleibt zu hoffen, dass auch Kims eigentliches Date mit ähnlich zuckersüßen Gesten aufwarten kann. „Ein Mann könnte mich mit Nuss-Nougat-Creme erobern“, lässt die hübsche Brünette die Zuschauer wissen.

Wie es mit der Nougat-Liebe von Kim weitergeht, können Fans von „First Dates Hotel“ montags um 20:15 Uhr auf VOX verfolgen.