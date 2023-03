„First Dates Hotel“: Thorsten findet seine große Liebe – dann folgt ein schwerer Schicksalsschlag

Am Anfang schien alles noch auf ein Happy End hinauszulaufen! In seinem „First Dates Hotel“ auf Mallorca schlüpft Gastgeber Roland Trettl in die Rolle des Liebesengels Amor und möchte einsame Singles miteinander verkuppeln – so auch Lagerist Thorsten.

Bei seinem ersten Date im Restaurant traf der 46-Jährige auf Single-Dame Stephanie – und prompt sprühten die Funken. Das Duo verstand sich auch nach einem weiteren Date blendend und verbrachte sogar eine gemeinsame Nacht in der Love-Suite. Nur wenige Wochen nach ihrer Abreise folgte dann allerdings ein schwerer Schicksalsschlag…

„Ich hatte einen doppelten Schlaganfall im Kopf, der geplatzt ist“, erzählte Thorsten im Interview mit RTL. Für das Paar brach erstmal eine Welt zusammen. Als wäre das noch nicht genug Grund zur Sorge, musste der Muskelmann auch noch notoperiert werden. „Wir wurden ordentlich auf die Probe gestellt“, verriet Thorstens neue Partnerin Stephanie.

Auch im Krankenhaus wich Thorstens Liebste nicht von seiner Seite, verbrachte die Nächte in seiner Wohnung am Bodensee: „Ich hab mir richtig Sorgen gemacht. Da habe ich gemerkt, dass er mir schon sehr wichtig ist!“ Inzwischen habe sich Thorsten wieder gut von seiner Not-OP erholt – seine Sehkraft ist allerdings weiterhin eingeschränkt.

„First Dates Hotel“-Paar noch enger zusammengeschweißt

„Ich sehe alles ein bisschen dunkler, ein bisschen milchiger und die Farbe ist nicht mehr so, wie sie sein sollte“, stellte Thorsten klar. Seine Arbeit als Lagerist setze er deshalb vorerst noch aus. Im April haben die Turteltauben dann einen kurzen Urlaub geplant, um sich vollständig von den Ereignissen der letzten Wochen regenerieren zu können.

Eines dürfte allerdings klar sein: Durch Thorstens Schicksalsschlag wurde das „First Dates Hotel“-Paar noch näher zusammengeschweißt. Einer gemeinsamen und vor allem glücklichen Zukunft steht also nichts mehr im Wege!

„First Dates Hotel“, immer montags, 20.15Uhr bei VOX.