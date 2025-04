„First Dates Hotel“: Single kann nur den Kopf schütteln – „Red Flag“

Dating kann schön sein oder chaotisch oder eben auch beides. Besonders, wenn man dabei von Kameras begleitet wird und das romantische Dinner vor Millionen Zuschauenden stattfindet. Am 14. April lief die finale Folge der aktuellen „First Dates Hotel“-Staffel – und die verabschiedete sich natürlich mit einem echten Gefühlsfeuerwerk.

Im Mittelpunkt: Kandidat Fiore und ein Satz, der bei seinem Date für Kopfschütteln sorgt.

Knisternde Spannung bei „First Dates Hotel“-Kandidaten Fiore und Xenia! Denn mitten im Date lässt Fiore ganz beiläufig fallen: „Ich würde tatsächlich sagen, dass ich so eine kleine Red Flag bin.“ Ähm, what? Xenia jedenfalls reagiert prompt: „Oh nee, wirklich?“ Für einen Moment hängt der Haussegen in der romantischen Dinner-Location schief. Offenbar kommt die Aussage bei der Single-Dame nicht ganz so gut an.

Und doch: Als es am Ende um die alles entscheidende Frage geht – zweites Date oder Bye-Bye? – überraschen die Singles mit ihrer Antwort.

Für Fiore ist klar: „Ich würde mich auf ein zweites Date auf jeden Fall freuen.“ Xenia wirkt überrascht, hakt nochmal nach und macht dann erst einmal einen Rückzieher: „Ich gebe dir kein zweites Date.“ Nur, um direkt danach aufzuklären: „Nein Spaß!“ Der Schockmoment für Fiore dürfte da ordentlich gesessen haben. Am Ende steht fest: Ein Wiedersehen ist nicht ausgeschlossen.

+++„First Dates“: Zoff am Tisch – „Du kannst mir gar nichts sagen!“+++

Ein Ausschnitt ihres Dates landete später auf Instagram und die Community ist gespalten. „So ein sympathischer Typ, wenn man den Ton stumm schaltet und die Augen schließt“, schreibt ein User. Andere wiederum wünschen den beiden viel Glück und sehen das Ganze weniger streng: „Die passen schon gut zusammen.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Wer die letzte Folge der Vox-Datingshow „First Dates Hotel“ verpasst hat: Alle Episoden der sechsten Staffel sind aktuell in der RTL+-Mediathek abrufbar.