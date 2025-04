„First Dates“: Zoff am Tisch – „Du kannst mir gar nichts sagen!“

Knisternde Spannung bei „First Dates“: Celine (24) und Manu (23) treffen sich zum Dinner, doch schnell wird klar – hier fliegen die Funken. Ob im positiven Sinne, bleibt abzuwarten! Celine, die sich als liebevoll und hilfsbereit beschreibt, hat klare Vorstellungen: Größer, tätowiert und unternehmungslustig soll er sein.

Doch die Entfernung zu Manus Wohnort Aachen ist ein erster Dämpfer. Zwei Stunden Fahrt – keine Kleinigkeit! Manu sucht die selbstbewusste Frau mit Hummeln im Hintern. Doch der erste Blick auf Celine lässt ihn stutzen: „Um Himmels Willen, ist die geschminkt“, murmelt der angehende Umweltingenieur, ehrlich ins Interview. Doch bei genauerem Hinsehen findet er sie „ganz gut“.

Das Date startet holprig. Celine stört sich an Manus jüngeren Alter. Doch sie gibt dem Treffen eine Chance: „Es kommt ja nicht aufs Alter an, sondern auf die Reife.“ Ein vorsichtiges Abtasten beginnt, bei dem Manu sich selbst als zu steif empfindet. Spannungen liegen in der Luft. Am Tisch wird es dann hitzig. Celine fordert Manu auf, ihr restliches Essen zu nehmen. Doch Manu ist satt und lehnt ab.

+++ Auch spannend: „First Dates“: Single perplex – bei Roland Kaiser hört der Spaß auf! +++

Die Situation eskaliert: „Nimm das, nimm das jetzt!“, drängt Celine. Manu hat genug: „Setz mich nicht unter Druck! Du kannst mir gar nichts sagen!“ Ein Grinsen entschärft die Worte, aber die Botschaft ist klar. Ob die beiden dennoch einen Draht zueinander finden? Tatsächlich wünschen sich beide ein zweites Date. Doch der Paukenschlag kommt im Anschluss!

Denn der Sender hakte Wochen später bei beiden nochmal nach. Darin verkündet die Dating-Show: „Nach dem Date traten Manu und Celine direkt die Heimreise an – auf getrennten Wegen. Die Neugier auf ein weiteres Kennenlernen ist bei beiden recht schnell verflogen. Schade.“

VOX zeigt „First Dates“ von Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Sendung verpasst? Kein Problem! Alle Folgen können Fans ganz entspannt in der RTL+ Mediathek abrufen.