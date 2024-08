„First Dates“: Kandidat tritt ins Fettnäpfchen – „Too much“

Alles hätte so perfekt werden können beim Date von Iliana und Michael in der Vox-Sendung „First Dates“. Doch bereits direkt zu Beginn, wenige Sekunden nachdem sich die beiden kennengelernt haben, tritt Michael ins Fettnäpfchen.

Und das eigentlich vollkommen unbeabsichtigt. Der 52-Jährige wollte mit einer nett gemeinten Geste bei seinem Date punkten, doch das ging nach hinten los. Iliana ist alles andere als begeistert.

So wie das Kennenlernen von Iliana und Michael bei „First Dates“ begann, bekam man direkt den Eindruck: Das kann nichts werden. Denn er konnte bei ihr so überhaupt nicht punkten, als er ein rotes Geschenk an sein Date überreicht. Die ebenfalls 52-Jährige lässt sich das zunächst nicht ansehen, rückt dann in einer Einblendung aber mit der Sprache heraus.

„Ich finde Geschenke beim ersten Date zu überreichen eigentlich too much“, erklärt sie. Auch, wenn Iliana im Moment der Überreichung noch strahlte und angab, das Präsent würde ihr sicherlich gefallen, scheint sie von Michaels Mitbringsel alles andere als angetan zu sein.

Der wiederum hatte es nur gut gemeint und hatte seinem Date Gelee aus dem eigenen Garten mitgebracht. Für ihn vermutlich eine nette Aufmerksamkeit, bei der er nicht davon ausgegangen war, dass sie nicht gut ankommen könnte.

Auch wenn er mit seiner Aktion zunächst ins Fettnäpfchen trat; im weiteren Gespräch schien das schnell vergessen. Iliana und Michael verstanden sich prächtig und hatten trotz holprigen Starts eine gute Zeit.

Ob daraus mehr werden könnte oder ob beide nach ihrem Date bei „First Dates“ getrennte Wege gehen, das erfährst du heute Abend ab 18 Uhr bei Vox oder jederzeit auf RTL+.