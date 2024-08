„Fernsehgarten“-Star Andrea Kiewel: „Ich komme aus dem Osten, ich verkauf‘ doch nicht, ich klaue“

Am Sonntag stand der „Fernsehgarten“ ganz im Sinne des Sommers. Zwar wollte die Sonne nicht über die komplette Sendezeit strahlen, dafür aber strahlte Moderatorin Andrea Kiewel umso mehr. Und ließ auch wieder den ein oder anderen flotten Spruch fliegen.

So kündigte die Moderatorin direkt einmal nackte Tatsachen im ZDF-„Fernsehgarten“ an. „Ich gehe später noch in den Pool, Sie können mich später in einem winzig kleinen String-Bikini sehen“, witzelte die Frau, die mittlerweile schon so etwas wie die Mrs. „Fernsehgarten“ ist.

„Fernsehgarten“-Star Andrea Kiewel mit fiesem Ost-Spruch

Doch es gab noch mehr Sprüche, wobei uns bei einem dann doch etwas die Kinnlade runterfiel. Was war geschehen? Zusammen mit Nic Shanker, dem Mann, den die meisten wohl als Barkeeper aus dem Vox-Dating-Format „First Dates“ kennen, wollte Andrea Kiewel süße Sommerdrinks mixen. Das klappe alles auch ganz gut. Am Ende der Cocktail-Session jedoch hatte Kiwi ihren ganz persönlichen Swiftie-Moment.

++ Andrea Kiewel spricht im „Fernsehgarten“ über Frauenfußball – plötzlich wird es laut im Publikum ++

Ähnlich wie die Fans von US-Megastar Taylor Swift es bei Konzerten stets tun, wollte sie mit dem TV-Star Armbändchen tauschen. „Ich war ja in Paris“, berichtete Kiwi und nestelte an ihrem Armband herum, „und bin ausgeflippt, als ich den Eiffelturm mit den olympischen Ringen gesehen habe. Das habe ich mir dort gekauft, das ist grün wie die Hoffnung und so eine Art Kleeblatt mit acht Blättchen.“

++ Fernsehgarten: Nackte Tatsachen bei Andrea Kiewel! „Ich sorge mich um meine Boobies“ ++

„Ich bin aus dem Osten. Ich verkauf‘ doch nicht, ich klaue!“

Da fragte Shanker verwirrt: „Sag mal, versuchst du mir gerade etwas zu verkaufen?“ Verkaufen? Nicht mit Kiwi: „Nö, zu teilen. Verkaufen? Ich bin aus dem Osten. Ich verkauf‘ doch nicht, ich klaue!“

Ein Spruch, der nur ein leichtes Lachen aus dem Publikum nach sich zog und der auch bei uns etwas Verwirrung nach sich zog. Kiwi jedoch machte lustig weiter, suchte sich ein Armbändchen bei Nic aus. Der bekam es zwar nicht direkt vom Arm, versprach aber, es ihr im Off zu geben.