„Fernsehgarten“ bald mit Sebastian Pufpaff? „Bitte Kiwi, melde dich!“

Moderator und Kabarettist Sebastian Pufpaff (48) trat 2021 in die Fußstapfen von Stefan Raab bei „TV total“ auf ProSieben. Eine anspruchsvolle Aufgabe, die er mit Bravour gemeistert hat. So blieb das Format auch ohne Stefan Raab weiterhin sehr erfolgreich. Doch es gibt eine Moderatorin, mit der er sich regelmäßig in humorvolle Sticheleien verstrickt hat.

Obwohl die beiden sich immer wieder necken, lässt sich Pufpaff nicht davon abhalten, sich besonders für die Show zu interessieren, die keine Geringere als Andrea Kiewel moderiert. Für seine potenzielle Teilnahme am ZDF–„Fernsehgarten“ hat er sogar eine eigene Komposition geschrieben und einstudiert.

„Fernsehgarten“: Sebastian Pufpaff steht in den Startlöchern

Am 14. Januar 2025 gab Sebastian Pufpaff bei „TV total – Aber mit Gast“ im Gespräch mit der eingeladenen RTL-Moderatorin Katja Burkard Einblicke in seine Planungen. Ganz offen gestand er, dass er sich nichts sehnlicher wünschen würde, als einmal im ZDF-„Fernsehgarten“ auftreten zu können. Und das, obwohl Moderatorin Andrea Kiewel ihn hassen würde.

Katja Burkard reagierte völlig schockiert und fragte ihn: „Wirklich?“ Tatsächlich schien es sich hierbei nicht um einen Spaß von Pufpaff zu handeln. Doch was sind die Gründe dafür? „Wir machen uns manchmal ein bisschen lustig und sie mag mich nicht“, erzählte der Kabarettist.

„Fernsehgarten“: Wird Andrea Kiewel über ihren Schatten springen?

Dennoch möchte er sich unbedingt auf der Bühne der Musikshow im ZDF beweisen. So flehte er Andrea Kiewel regelrecht um eine Einladung an. Pufpaff wurde dabei sogar leicht verlegen und richtete folgende humorvolle Worte an die Moderatorin: „Liebe Kiwi, vielleicht hörst du das ja! Der Christian (Mitglied der Band, die für die Background-Studiomusik verantwortlich ist) und ich würden total gerne im ZDF-Fernsehgarten auftreten. Bitte Kiwi, melde dich!“

Es bleibt spannend, ob Andrea Kiewel über ihren Schatten springen wird und dem Moderator einen Auftritt schenkt. Eins steht definitiv fest: Für Unterhaltung würde Sebastian Pufpaff sorgen und ihre Show auf unverwechselbare Art und Weise beleben.