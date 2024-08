Fernsehgarten: Nackte Tatsachen bei Andrea Kiewel! „Ich sorge mich um meine Boobies“

Bei der Sommerparty im ZDF-Fernsehgarten an diesem Sonntag (4. August) geht es feucht-fröhlich her! Moderatorin Andrea Kiewel eröffnet die Sendung zwar im Taylor-Swift-T-Shirt und mit lässigem Strohhut, doch schon nach dem Künstler wird es nackig am Lerchenberg in Mainz.

So kündigt sogar Kiwi im Eifer des Gefechtes an, später im „winzig kleinen String-Bikini“ im Fernsehgarten aufzulaufen.

Fernsehgarten im ZDF: Schlüpfrige Szenen

Popmusik, Publikum und Pool – all‘ das bietet der ZDF-Fernsehgarten in den Sommermonaten zuverlässig. Zu der Sommerparty-Ausgabe an diesem Sonntag hat sich das Produktionsteam allerdings etwas Besonderes ausgedacht, denn nur den Pool zu nutzen, wäre ja auch zu langweilig.

+++ „Fernsehgarten“ (ZDF): Nach wenigen Minuten – Kiwi sorgt für Buhrufe im Publikum! „Es tut mir leid“ +++

Stattdessen hat man eine riesige Wasser-Rutschbahn aufgebaut und die acht besten sogenannten „Goal-Diver“ Deutschlands eingeladen. Die acht Männer treten in Badehosen vor „Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel, die ihr Glück kaum fassen kann. „Wie schön, läuft bei mir. Das ist mein Deutschland-Achter“, scherzt sie.

Fernsehgarten im ZDF: Kiwi möchte in Pool baden

Das ist noch nicht alles! Bezogen auf die Tatsache, dass nur Männer an dem Rutschbahn-Wettkampf im Fernsehgaren teilnehmen, kokettiert sie: „Ich gehe später noch in den Pool, Sie können mich später in einem winzig kleinen String-Bikini sehen.“ Das Publikum grölt und pfeift – da winkt Kiewel aber schnell wieder ab: „Als ob…“

Auch das Wasserrutschen möchte die 59-Jährige lieber nicht ausprobieren. „Ich sorge mich um meine Boobies“, gesteht sie. Tatsächlich gibt ihr ein Goal-Dive-Experte vor Ort recht, das Ganze ist nicht ungefährlich. Ein Teilnehmer brach sich beim Rutschen zum Beispiel schon den Kiefer. Es ist also auch im Interesse aller „Fernsehgarten“-Zuschauer, dass Moderatorin Kiwi das Spektakel nur als Zuschauerin und Kommentatorin begleitet.