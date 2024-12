„Fernsehgarten“-Star Andrea Kiewel platzt der Kragen: „Da gehen bei mir alle Lampen an“

Der Fernsehgarten ist längst in einer wohlverdienten Winterpause und flimmert erst im Frühjahr 2025 wieder über die TV-Bildschirme. Doch Andrea Kiewel, Moderatorin des ZDF-Fernsehgartens, meldet sich in einer Kolumne in der „Superillu“ nun zwischenzeitlich zu Wort. Der Grund: Thomas Gottschalk.

Die Fernsehgarten-Moderatorin übt scharfe Kritik an ihm: „[…] Da gehen bei mir alle Lampen an, aber die roten.“ In einer TV-Sendung hatte Gottschalk abfällige Bemerkungen über Andrea Kiewel und ihr Format gemacht. „Das war respektlos und abwertend“, äußerte Kiewel enttäuscht über Gottschalk, der Maite Kelly mit den Worten „Wahrscheinlich muss ich Maite Kelly zur Seite schubsen, damit man mich sieht“ bedacht hatte. Für sie sei Humor wichtig, jedoch mit klaren Grenzen: „Scherze dürfen nicht auf Kosten anderer gehen.“

Fernsehgarten-Moderatorin äußert Kritik an unkollegialem Verhalten

Die Bemerkungen Gottschalks wurden auch in sozialen Medien kontrovers diskutiert. „Fernsehgarten“-Star Andrea Kiewel ließ erkennen, dass sie den Angriff als ein Beispiel für mangelnde Kollegialität in der Medienbranche sieht. Kiewel hofft künftig auf mehr Einfühlungsvermögen seitens Gottschalk. Er solle sich vorstellen, jemand würde sagen: „Ey Opapa Gottschalk, das ist doch kein Moderieren mehr, sondern betreutes Arbeiten.“

Besonders irritierend sei für sie gewesen, dass der Angriff von einem erfahrenen Kollegen kam, den sie stets geschätzt hatte. „Ich hatte eine andere Vorstellung von Wertschätzung in unserer Branche“, sagte sie. „Was sich liebt, achtet sich. Und Maite Kelly ist definitiv alle Achtung!“, verteidigte Andrea Kiewel die Schlagersängerin Maite Kelly. Thomas Gottschalk hatte zuvor versucht, den Bodyshaming-Vorwurf mit der Begründung „Was sich liebt, das neckt sich“ abzuwenden. Kiewel kontert: „Was sich liebt, achtet sich.“

Fernsehgarten-Star Andrea Kiewel: Ein Appell für Respekt

Die Einstellung Gottschalks ist für die TV-Moderatorin nicht nachvollziehbar. Früher sei sie ein großer Fan gewesen. Vor allem „Wetten, dass…?“ habe sie stets verfolgt und auch weiterempfohlen. „Das war die beste, beste, beste Fernsehshow ever“, schrieb sie in ihrer Kolumne in der „SuperIllu“. Und weiter: „Oh, die Menschen liebten Sie, den Thomas zum Anfassen, den Weltstar, der so wirkte, als wäre er einer von uns. Großes Fernsehen“.

Konkret formulierte Andrea Kiewel einen Wunsch für die Zukunft: Thomas Gottschalk solle sich besser überlegen, was er laut ausspreche. „Ich will Sie verehren dürfen, lieber Thomas, weswegen Sie sich auf der Stelle, wenn mal eine Gemeinheit über ihre Lippen kommen will, auf die Zunge beißen müssen“.

Auch 2025 wird Andrea Kiewel wieder den ZDF-Fernsehgarten moderieren und verschiedenste prominente Gäste begrüßen. Der Vorverkauf für die Tickets beginnt am 25. März um 10 Uhr.