Andrea Kiewel spricht im „Fernsehgarten“ über Frauenfußball – plötzlich wird es laut im Publikum

Endlich ist es so weit: Die große Sommerparty im „Fernsehgarten“ steht an! Nachdem das Wetter in den letzten Wochen endlich mitspielt, möchte das ZDF an diesem Sonntag (4. August) die Jahreszeit gebührend zelebrieren.

Als „Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel die Sendung am Mainzer Lerchenberg mit sommerlichem Strohhut eröffnet, ist sie allerbester Laune. Als sie jedoch ein bestimmtes Thema anspricht, ertönen laute Pfiffe im Publikum.

Fernsehgarten: Kiwi spricht über Frauenfußball

Zu „Cruel Summer“ von Taylor Swift betritt Andrea Kiewel die Sommerparty im ZDF-„Fernsehgarten“, trägt dabei auch das passende Fan-Shirt. Passend zum Thema fragt die Moderatorin direkt zu Beginn die Gäste im Publikum, ob sie denn schon im Urlaub waren.

Direkt von da aus kommen die Olympischen Spiele 2024, die gerade in Paris stattfinden, zur Sprache. Kiwi plaudert ein wenig aus dem Nähkästchen, erzählt, dass sie am Vorabend mit ihrer Mutter und ihrem Sohn essen war und danach im Hotelzimmer die Olympiade geschaut hat – genauer das Viertelfinale im Frauenfußball zwischen Deutschland und Kanada. „Ich möchte mich bei Ann-Katrin Berger bedanken“, beginnt Andrea Kiewel eine Lobeshymne auf die Frau im Tor der DFB-Auswahl.

Die Sportlerin hievte Deutschland am Samstagabend mit ihrer Leistung im Elfmeterschießen ins Halbfinale. „Sie hält nicht nur die Elfmeter der Kanadierinnen, sondern verwandelt auch selbst einen – den letzten entscheidenden Elfer“, fasst Kiwi zusammen – und wird sofort durch Pfiffe im Publikum unterbrochen.

Fernsehgarten: „Moment, Moment“

Die 59-Jährige hält allerdings sofort dagegen, mäßigt ihre Gäste am Lerchenberg: „Moment, Moment, Moment – das ist schon sensationell.“ Dann erwähnt sie die Vorgeschichte von Berger, die seit 2017 zweimal mit einer Krebs-Diagnose umgehen musste und diesen besiegte.

„Ann-Katrin Berger, ich liebe Sie“, beendete die Fernsehgarten-Moderatorin ihre Lobeshymne auf die Fußballerin – jetzt darf das Publikum auch endlich klatschen.