„Fernsehgarten“: ZDF gibt erste Infos bekannt! Fans müssen schnell sein

Auch in diesem Jahr verbringt Moderatorin Andrea Kiewel ihre sommerlichen Sonntage am Lerchenberg in Mainz, wo der ZDF „Fernsehgarten“ ausgestrahlt wird.

Nun gibt es bereits erste Infos zum „Fernsehgarten“ 2025!

„Fernsehgarten“: Starttermin für 2025 steht!

Die Fans der ZDF-Sendung können sich ein Datum schon rot im Kalender markieren. Laut „Schlager.de“ startet die neue „Fernsehgarten“-Saison am 4. Mai 2025.

Und die Zuschauer können sich wieder auf ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm freuen, welches das ZDF live senden wird. Wer in diesem Jahr auf Andrea Kiewels Showbühne auftritt, ist allerdings noch streng geheim.

Und auch die Mottos, die wöchentlich rotieren, sind noch nicht offiziell bekanntgegeben worden. Doch da in den vergangenen Jahren feste Mottoshows wie die Mallorca- oder Oktoberfest-Ausgabe im Repertoire der Showmacher waren, dürften wohl auch 2025 solche Highlights von Andrea Kiewel präsentiert werden.

Erste Infos gibt es neben dem Starttermin aber dennoch schon!

„Fernsehgarten“: ZDF-Zuschauer können sich freuen

Denn der Vorverkauf für die Tickets beginnt schon in wenigen Wochen am 10. März 2025. Über die Webseite des ZDF können sich eingefleischte „Fernsehgarten“-Fans und solche, die es werden wollen, unter der Rubrik „ZDF Ticketservice“ Karten sichern.

Keine Frage: Die Spannung auf die kultige ZDF-Sendung steigt nun mit jedem Monat mehr.

2024 holte sich Kiwi, wie die Moderatorin auch gerne genannt wird, übrigens unter anderem diese Stars in ihre Show:

Kerstin Ott, Howard Carpendale, Tim Peters, Ross Antony, Luca Hänni x Chiara Castelli, Semino Rossi, Sonia Liebing, Karsten Walter, Andreas Gabalier, Fantasy, Anna-Maria Zimmermann, Oli P., Marie Reim, Marianne Rosenberg, Lou Bega, Nino de Angelo, Mickie Krause, Maite Kelly, Ben Zucker, Sarah Engels, Vincent Gross und viele mehr.