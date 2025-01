Andrea Kiewel bei ZDF-Silvestershow – dieser Moment sorgt für Fremdscham: „Sowas Primitives“

Seit Jahren können ZDF-Zuschauer den Jahreswechsel mit Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner live vom Brandenburger Tor in Berlin feiern. Auch an Silvester 2024 hat das ZDF für seine Silvestershow wieder jede Menge Stars versammelt (mehr dazu hier lesen).

Doch nicht nur Shirin David und Ski Aggu sorgten für Aufsehen, sondern auch „Fernsehgarten“-Moderatorin Kiwi selbst. Als sie sich unter die Publikumsmenge vor dem Brandenburger Tor mischte, kam es zu einem Moment, der auch an Neujahr noch Diskussionen hervorruft.

Andrea Kiewel singt mit Frau im Publikum – ausgerechnet hierzu

Viele ZDF-Zuschauer konnten die Situation live im Fernsehen schauen, auf X kursiert die Szene zwischen Andrea Kiewel und einer Frau, die die Silvestershow am Brandenburger Tor verfolgte, aber auch jetzt noch.

So ist in dem fast einmütigen Clip zu sehen, wie Kiwi mit einer Frau darüber spricht, ob diese Karaoke singen kann – die bejaht selbstbewusst. „Warte, das ist der Song“, kündigt die blonde Moderatorin an und kurz darauf erscheinen die ersten Töne von Shirin Davids „Bauch Beine Po“. Sofort stimmt die Frau mit ein, genauso wie Kiwi, die nicht nur singt sondern auch eine ordentliche Tanzeinlage zum Besten gibt.

Als wäre diese Sequenz nicht genug, fordert die „Fernsehgarten“-Moderatorin nach Ende des Liedausschnitts eine Zugabe, möchte den Refrain noch mal mit ihrer Duett-Partnerin singen und das Ganze wird noch einmal abgespielt.

Andrea Kiewel muss Kritik einstecken: „Cringe overdose“

Während die beiden Frauen offensichtlich Spaß bei der Aktion haben, finden die meisten Zuschauer auf X die Karaoke-Nummer eher peinlich.

„Oh Gott“, „Und das auch noch zwei Mal…“, „Mir tut die Seele weh“, „Meine Güte ist das schlimm“, „Die Zeit von Kiwi und Johannes B. ist vorbei. Das ZDF hat die beiden trotzdem bis Silvester 2035 gebucht. Stark. Dass bei der ARD parallel Mumien der 70er und 80er auftreten? Geschenkt“, „Die Moderatorin ist 67 Jahre alt und verhält sich wie ein 14-jähriges Mädchen. Cringe overdose“, „Sowas Primitives“, sind nur einige der überwiegend negativen Kommentare unter dem Video.

Allerdings sollten sich weder Andrea Kiewel noch das ZDF von der Kritik die Laune versauen lassen. Schließlich kommt es hauptsächlich darauf an, dass die beteiligten Personen Spaß haben – und nicht, ob damit jeder Geschmack getroffen wird. Oder wie es eine Kommentatorin zusammenfasst: „Warum cringe? Die haben einfach Spaß.“