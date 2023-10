„Fernsehgarten“: Steffen Henssler bringt Andrea Kiewel mit seinem Besuch in unangenehme Situation

Ein letztes Mal flimmert in dieser Saison der „Fernsehgarten“ über den Bildschirm. Für die letzte Show haben sich die Macher nicht lumpen lassen und zahlreiche Stargäste in die Show eingeladen. Mit dabei ist auch TV-Koch Steffen Henssler. Der brachte Moderatorin Andrea Kiewel mit seinem Besuch in eine unangenehme Situation.

Die „Fernsehgarten“-Saison neigt sich dem Ende zu. Mit den „On-Tour“-Shows bekam Andrea Kiewel zwar noch zwei Zusatz-Sendungen, doch am Sonntag (8. Oktober) ist dann auch wirklich Schluss für dieses Jahr. Die letzte Klappe fällt in Hamburg. Da darf natürlich Steffen Henssler als Vollblut-Nordlicht in der Show nicht fehlen.

„Fernsehgarten“: Kiwi tritt bei Henssler ins Fettnäpfchen

„Jetzt freue ich mich wie Bolle auf IHN“, teaserte Kiewel an, ehe Steffen Henssler auf der ZDF-Bildfläche auftauchte. „Ich glaub einmal hab ich mit dir gekocht, ähm nicht mit dir gekocht, sondern bei dir in der Show gekocht. Du warst noch nie bei mir“, stellte Kiewel fest. Doch laut Henssler ist diese Aussage falsch.

„Klar, war ich schon bei dir“, entgegnete er der Moderatorin empört. „Wann denn? Wo war ich da?“ Henssler: „Du warst da, ich war schon am Lerchenberg. Es ist lange her, aber ich war da.“ Doch Kiwi konnte das immer noch kaum glauben: „Sicher, dass ich das war und nicht Ilona Christen?“ Die 2009 verstorbene Christen präsentierte von 1986 bis 1992 den „Fernsehgarten“.

„Fernsehgarten“-Moderatorin kann sich nicht an Henssler-Auftritt erinnern

„Ich bin zwar alt geworden, aber so alt auch noch nicht“, betonte Henssler daraufhin. „Ich war da, glaub mir, hundert pro. Guck in der Mediathek nach“, forderte der Sterne-Koch die Moderatorin auf. Doch Kiewel konnte sich einfach nicht an den Auftritt erinnern. Bei der Menge an Gästen, die die Moderatorin beim „Fernsehgarten“ bereits begrüßte, kann ihr Henssler da mit Sicherheit nicht lange böse sein.