„Fernsehgarten“: Kiwi nimmt Abschied – im Stile eines tragischen Filmhelden

Ein Mal noch Kiwi – dann ist leider Winterpause. Ja, auch die schönste Zeit des Jahres hat irgendwann ein Ende und so kommt es dann zwar doch zu schnell, aber nicht überraschend – Andrea Kiewels Abschied von der „Fernsehgarten“-Saison 2023.

Nachdem das ZDF bereits am vergangenen Sonntag (1. Oktober 2023) den ersten Teil der „Fernsehgarten on Tour“-Ausgaben gezeigt hatte, folgt am kommenden Sonntag (8. Oktober) deren zweiter Part. Und das ausnahmsweise einmal nicht live. Wurde die Ausgabe doch bereits am 29. September in Hamburg aufgezeichnet.

Kiwi beendet die „Fernsehgarten“-Saison 2023

Eine unterhaltsame Sendung war es, die Kiwi und ihr Team zum Abschluss zeigen. Da kochten Promis mit Unterstützung von Starkoch Steffen Henssler um die Wette, Olivia Jones hatte die Aufgabe, das Gekochte zu bewerten und auf der Bühne gaben sich Stars wie Versengold, Santiano und Anastacia das Mikro in die Hand.

Und auch Kiwi sollte zum Abschluss noch einmal alles geben. So war beinahe schon alles gelaufen, als die 58-Jährige auf den höchsten Punkt der „Sonnendeck“-Bar an den Hamburger Landungsbrücken kletterte.

„Danke schön, lieber Fernsehgarten. Wir waren, und wir sind, und wir werden es immer bleiben – der König der Welt“, rief die Moderatorin, breitete die Arme aus und mimte Leonardo DiCaprio im Filmklassiker „Titanic“ nach. Hoffentlich kein böses Omen, schließlich wissen wir alle, was mit dem berühmtesten Schiff der Welt geschah.

Kiwi braucht einen zweiten Anlauf

Doch so ganz schien das Team noch nicht zufrieden. Und so nahm Kiwi einen zweiten Anlauf: „Und das war sie, die Fernsehgarten-Saison 2023. Kein Fernsehgarten, kein Sommer, jetzt kommt der Herbst. Aber – was der Fernsehgarten immer war, immer ist, und immer bleiben wird – der König der Welt.“

Was folgte, waren donnernder Applaus, glückliche Zuschauer bei bestem Hamburger Wetter und die Vorfreude auf die kommende „Fernsehgarten“-Saison 2024. Dann wieder auf dem Mainzer Lerchenberg.