„Fernsehgarten“-Zuschauer sauer: „Wem wollt ihr das eigentlich weismachen?“

Dieser „Fernsehgarten“ hat das Potenzial, in die Annalen des ZDF einzugehen. Am vergangenen Sonntag feierte Andrea 'Kiwi' Kiewel zusammen mit Stars wie Giovanni Zarrella, Marie Reim oder den Söhnen Mannheims. Im Kopf bleibt aber vor allem eine Szene.

Ein Satz, um genau zu sein. Nachdem die „Fernsehgarten“-Moderatorin das Wort Songwriter gegendert hatte, sah sie wohl einige verdutzte Gesichter im Publikum. „Nicht das Gesicht verziehen. Ich MUSS“, sagte Kiwi daraufhin vieldeutig.

„Fernsehgarten“: Gender-Aktion von Kiwi sorgt für Wut

Ein deutliches Signal für viele Zuschauer: Das ZDF zwingt Andrea Kiewel zu gendern, so der Tenor in den sozialen Medien. Und der Shitstorm war entfesselt. „Genderwahnsinn beim ZDF. Hört endlich auf mit der Verunglimpfung unserer schönen Sprache. Der Großteil unserer Bevölkerung will diesen Sternchen-Gaga nicht“, meckert beispielsweise ein Zuschauer bei Instagram.

--------------

„Fernsehgarten“: Die Gäste am vergangenen Sonntag

Giovanni Zarrella

Steffen Jung

Magic Affair

Söhne Mannheims

Eric Philippi

Daniele Puccia

Justin Jesso

Marie Reim

Alle Achtung

-----------------

Schon kurz nach den ersten Kommentaren sah sich das ZDF zu einem Statement gezwungen. „Es gibt keine Anweisung zum Gendern im ‚ZDF-Fernsehgarten‘. Andrea Kiewel ist es ein persönliches Anliegen alle anzusprechen, daher verwendete sie die Formulierung ‚Singer- und Songwriter*innen‘ im Zusammenhang mit ‚muss‘“, so der Sender bei Twitter.

„Fernsehgarten“: ZDF spricht Klartext zur Gender-Debatte

Eine Aussage, die einige Fans so nicht glauben wollen. „Wem wollt ihr eigentlich weismachen, dass sie freiwillig gendert? War klar zu sehen, dass dem nicht so ist. Und das ist ihr gutes Recht“, schreibt beispielsweise eine Zuschauerin auf dem Instagramaccount des ZDF-„Fernsehgarten“.

Und ein weiterer Zuschauer ergänzt: „Also ich bin Fan seit langem vom Fernsehgarten und hoffe, dass ich nächstes Jahr auch mal live dabei sein kann, um Kiwi zu sehen. Ich mag ihre Art und die Show. Und dieser Genderzwang geht mir auch so langsam tierisch auf den Sack. Selbst bei uns im LGBTQ+ gibt es genug, die das nervt und dumm finden. Traurig für die, die da mitmachen ‚müssen‘.“

------------

Ähnlich verrückt wurde es auch in der ARD. In der „Tagesschau“ sorgte DIESER Beitrag für Diskussionen.