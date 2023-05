„Fernsehgarten“: ZDF-Zuschauer fassungslos – „Schlimm oder?“

Endlich ist er wieder da: der ZDF-„Fernsehgarten“. Am vergangenen Sonntag (7. Mai 2023) ging Andrea Kiewel das erste Mal in diesem Jahr wieder am Lerchenberg auf Sendung und zauberte gleich ein pickepackevolles Programm aufs Parkett. Da traten Vanessa Mai und Wolkenfrei endlich wieder im TV auf, ein Zuschauer überraschte Andrea Kiewel und das gesamte ZDF-Team mit einem spontanen Heiratsantrag und zwei Akrobaten zeigten spektakuläre Verrenkungen in luftigen Höhen.

Und auch Kiwi war wieder bestens gelaunt, die „Fernsehgarten“-Moderatorin scherzte, lachte und schäkerte mit ihren Gästen. Zu viel für manchen ZDF-Zuschauer. Besonders für einen ganz prominenten. Denn wie schon im vergangenen Jahr, schaute auch dieses Mal „TV Total“-Moderator Sebastian Pufpaff ganz genau hin und erkannte ein Thema, das er auch schon in der letzten „Fernsehgarten“-Saison ausgemacht hatte: Kiwis Hang dazu, ihre Gäste sehr herzlich zu begrüßen.

„Fernsehgarten“-Kritik bei „TV Total“

„Und jetzt können Sie sich freuen“, kündigte Pufpaff schon groß an, um dann seine Tirade gegen den „Fernsehgarten“ zu starten. „Der ZDF-‚Fernsehgarten‘ ist wieder da. Und wie es sich für den ‚Fernsehgarten‘ gehört, bleiben die guten alten Traditionen nicht nur erhalten … Nein, Kiwi ist mehr on fire denn je. Und fummelt sofort drauflos“, witzelt Pufpaff.

Um dann ein Video einzublenden, in dem Andrea Kiewel erst Komiker Bülent Ceylan an der Schulter streichelt und dann seine langen Haare in die Hand zu nehmen. Beschämt hielt sich Pufpaff die Hände vors Gesicht, drehte sich weg. „Sind die Bilder weg? Ahhhh. Schlimm, oder?“, fragte der Moderator sein Publikum. „Es soll Pornos geben, die fangen softer an“, scherzt der Komiker.

Und weiter: „Vor allem, was willste machen, wenn sie so ankommt?“ Doch Pufpaff versucht sich auch in Andrea Kiewel hineinzuversetzen. „Wissen Sie, was ich mich frage? Was denkt sich Kiwi dabei? Ich weiß es“, kalauert der 46-Jährige und spielt dann den Song „Du, deine Freundin und ich“ von Roland Kaiser ein. Damit wäre wohl alles gesagt.