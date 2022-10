„Fernsehgarten“-Zuschauer platzt endgültig der Kragen – „Was soll der Scheiß?“

Es ist offiziell: Die Saison vom ZDF-„Fernsehgarten“ aus Mainz ist für dieses Jahr vorbei. Doch für die Fans gibt es trotzdem ein kleines Trostpflaster. Am Sonntag gibt Moderatorin Andrea Kiewel eine kleine Zugabe, bevor es bis 2023 in die Sendepause geht.

An gleich drei Terminen im Oktober wird das ZDF die Sondersendung „Fernsehgarten on Tour“ aus Erfurt zeigen. Gestartet wird am Sonntagvormittag (02.10), wie gewohnt um 12.00 Uhr. In unserem Liveticker halten wir dich auf dem Laufenden.

Samstag, 01. Oktober 2022

09.25 Uhr: Für viele Fans ist diese Zugabe eine wahrgewordener Traum. Doch einige Zuschauer sehen dem Ganzen nicht so positiv entgegen. Als sich Moderatorin Andrea „Kiwi“ Kiewel aus der Thüringer Hauptstadt meldet, platzt einigen Zuschauern auf Facebook der Kragen. So kommentiert ein Nutzer: „Was soll der Scheiß in Erfurt? Kostet wieder Sinnlos GEZ-Gebühren. Die Playpackshow hättet ihr auch noch in Mainz machen können“. Ein anderer stimmt mit ein: „Diese alberne, dumme Sendung werde ich sicher nicht ansehen“.

ZDF – FernsehgartenModeratorin Andrea Kiwi Kiewel gibt in Erfurt eine Zugabe. (Archivfoto) Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

Trotz vereinzelter Nörgeleien, freuen sich die meisten Fans aber auf die drei Sondersendungen mit Andrea Kiewel. Neben dem Termin am 02.10 können sich die Fans auf zwei weitere Ausgaben am 09.10 und 16.10 freuen.

„Fernsehgarten on Tour“: Das sind die Gäste

Oli Petszokat alias Oli P.

Maria Groß

Culcha Candela

City

The Rasmus

Alexander Eder

Senta

John Riot

Johnny Logan

2Welten

SEVEN

Chiara Castelli

Na, da sind wir aber mal gespannt! Los geht es, wie gewohnt am Sonntagvormittag um 12.00 Uhr. Hier kannst du nachlesen, was letzte Woche im „Fernsehgarten“ alles los war.