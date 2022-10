„Fernsehgarten“ offenbart Gästeliste – Zuschauer traut seinen Augen nicht: „Schon wieder?“

Den ZDF-Zuschauern steht die zweite Ausgabe vom „Fernsehgarten on tour“ bevor. Auch diese Woche begrüßt Moderatorin Andrea Kiewel das Publikum wieder aus Thüringens Landeshauptstadt Erfurt.

Samstag, der 8. Oktober

9 Uhr: Die Vorfreude steigt! Morgen ist endlich wieder „Fernsehgarten“-Zeit. Allerdings wird es die vorletzte Ausgabe in diesem Jahr sein. Das beliebte ZDF-Format befindet sich seit vergangener Woche „on Tour“ und wird für insgesamt drei Folgen in Erfurt abgedreht.

Wer sich bereits die erste Sendung aus Erfurt angesehen hat, könnte sich diesen Sonntag wundern. Ja, man könnte fast von einem Déjà-vu-Effekt sprechen. Denn: Neben Andrea Kiewel werden auch einige der Gäste vom letzten Mal erneut zu sehen sein.

Bei Facebook enthüllt das ZDF seine Gästeliste für die Sendung am 9. Oktober. Als ein Zuschauer die Hip-Hop-Band „Culcha Candela“ in der Aufzählung entdeckt, ist er sichtlich irritiert: „Schon wieder Culcha Candela?“ Dazu tippt er drei schlafende Emojis ins Kommentarfeld.

Tatsächlich sind die Jungs aus Berlin bereits am 2. Oktober in der Live-Sendung aufgetreten. Damals haben sie die Show mit ihrem Mega-Hit „Monsta“ von 2009 eröffnet. Ob sie nun denselben Song wieder singen werden? Fraglich.