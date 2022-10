„Fernsehgarten“: Patzer in ZDF-Show! Stargast muss Kiwi korrigieren

Der ZDF-„Fernsehgarten“ ist wieder on Tour! Am Sonntagmittag (2. Oktober) begrüßt Moderatorin Andrea Kiewel ihre Gäste nicht wie gewohnt vom Lerchenberg in Mainz, sondern aus Erfurt.

In der Liveshow passiert der sonst so routinierten „Fernsehgarten„-Moderatorin dann allerdings ein peinlicher Patzer und das ausgerechnet bei ihrem langjährigen ZDF-Gast Johnny Logan.

„Fernsehgarten“: Kiwi kommt bei Anmoderation ins Rudern

Für ihre Moderation hat Andrea Kiewel auch diesmal nicht mit Kreativität gegeizt und sich für ihren alten Bekannten Johnny Logan einige besondere Zeilen ausgedacht.

Das ist der „Fernsehgarten“:

Der ‚Fernsehgarten‘ läuft stets sonntags gegen 12 Uhr

Gedreht wird die Show in Mainz

Tickets für die Ausgaben im Jahr 2022 gibt es online

Den irischen Sänger kündigt sie als „ganz feinen Kollegen“ an. Dann holt sie richtig aus und erzählt: „Er hat den ESC gewonnen, zweimal als Sänger, einmal als Komponist.“ Kaum hat sie die Worte ausgesprochen, kommen Rufe aus dem Publikum. Kiwi wird hellhörig und guckt verwirrt in die Kamera. „Dreimal gewonnen, zweimal als Sänger, einmal als Komponist. Zwei plus eins ergibt drei“, erklärt sie sich.

„Fernsehgarten“: Johnny Logan muss Andrea Kiewel korrigieren

Nach dem Auftritt beschäftigt Kiwi ihre Anmoderation anscheinend immer noch, denn sie kommt noch einmal darauf zu sprechen. Normalerweise kennen ihre Zuschauer die ZDF-Bekanntheit als riesigen ESC-Fan, dementsprechend groß ist eigentlich auch ihr Wissen über die Veranstaltung und ehemalige Teilnehmer.

Andrea Kiewel, hier am 25. September“ wird vor laufenden ZDF-Kameras beim „Fernsehgarten“ berichtet. Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

Jetzt muss sie Johnny Logan allerdings vor laufender Kamera korrigieren. Statt wie von Andrea Kiewel angekündigt, konnte der Sänger zweimal als Komponist gewinnen. Einmal im Jahr 1980 mit „What’s Another Year“, 1987 mit „Hold Me Now“ und dann noch einmal 1992 mit „Why Me?“. Der Unterschied ist allerdings, dass er bei den ersten beiden Malen seine selbst geschriebenen Songs auch selber sang. 1992 stand Gesangskollegin Linda Martin dann mit seinem Werk auf der Bühne.

„Das muss ich alles korrigieren“, sagt Andrea Kiewel und wittert gleich darauf eine Chance. „Dann können wir doch den Deal machen, vielleicht schreibst du endlich mal für Deutschland den Grand Prix-Song, dann hätten wir eine Chance.“

