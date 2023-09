Fernsehgarten: Kiwi verzaubert Hamburg – dann streikt die Technik

Zweimal noch. Zweimal dürfen sich die Fans des ZDF-„Fernsehgarten“ in diesem Jahr auf ihre Kiwi freuen, dann endet auch diese Saison. Und wie gewohnt, lässt es Andrea Kiewel zum Abschluss noch einmal auswärts krachen. Genauer gesagt: In Hamburg.

Gleich zwei Beachclubs hat sich das ZDF für seine beiden „Fernsehgarten on Tour“-Ausgaben gesichert. Direkt am Hamburger Hafen gelegen, dürfen sich die Zuschauer und Gäste in den Beachclubs „Dock 3“ und „Sonnendeck St. Pauli“ auf Stars und Sternchen freuen. Ausgestrahlt werden die Shows dann am kommenden und dem darauf folgenden Sonntag (1. und 8. Oktober 2023). Wir waren bei der Aufzeichnung am Freitag dabei.

Fernsehgarten: Kiwi macht Stopp in Hamburg

Es konnte schon ein bisschen verwirren, verabschiedete sich Andrea Kiewel doch zum Ende der „Fernsehgarten“-Aufzeichnung am Freitag bei ihren Zuschauern. Dabei dürfen sich die Fans noch auf zwei Ausgaben freuen. Für Auflösung ist schnell gesorgt. So drehte das ZDF die Sendung vom 8. Oktober am Freitag einfach schon mal vor. Und wie.

Weit oben stand sie da. Ganz zum Schluss. Die Kiwi. Am höchsten Punkt der Hamburger Sonnendeck-Bar, schaute in die Sonne, die sich immer mal wieder zwischen den Wolken hervorgetraut hatte und mischte Freude mit Wehmut.“Kein Fernsehgarten, kein Sommer, jetzt kommt der Herbst“, eine bittere Prognose am Ende einer gelungenen Sendung, die noch einmal alles vereinte, was Fernsehen so ausmacht.

Fernsehgarten beendet Saison mit Hamburger Lokalgrößen

Tolle Gäste wie beispielsweise die bestens aufgelegten Steffen Henssler und Olivia Jones, Musiker mit Lokalkolorit wie Versengold oder Santiano, die Kiwi ganz kokett als bekannteste Boyband Schleswig-Holsteins angepriesen hatte, aber auch kleinere Pannen, die die perfekt geplante Show menscheln ließen. Da fiel in der Showküche schon mal der Herd aus, sodass in den kurzen Pausen fleißig gewerkelt werden musste.

Und auch die sensible Technik hatte einen kurzen Aussetzer. „Das ist, weil ihr wieder nur zwei Euro reingesteckt habt. Ich könnte dir mein Handy geben, dann filmst du damit“, scherzte aber eine gut aufgelegte Andrea Kiewel in der ungewollen Unterbrechung und meckerte dann im Spaße, dass man nur weitermache, wenn Henssler nun etwas ganz Besonderes springen lasse. Tat er nicht, weiter ging es trotzdem. Ganz Profi eben.

Ja, es war ein toller Abschied im Hafen von Hamburg. Nur gut, dass es im kommenden Jahr weitergeht. Und auf zwei Sendungen dürfen sich dir ZDF-Zuschauer ja noch freuen. Die zeigt der Sender am ersten und achten Oktober. Dann ist aber wirklich Schluss. Zumindest für 2023.