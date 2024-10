„Fernsehgarten“: Andrea Kiewel kontert Fake-Vorwurf – „Es ist echt“

Zwei Folgen „Fernsehgarten“ noch, dann ist die Saison auch schon wieder beendet. Schade eigentlich, hatten wir uns doch über die Wochen so sehr an Andrea Kiewel und ihre sonntägliche Unterhaltungssendung gewöhnt. Doch irgendwann hat alles einmal ein Ende. Und so feierte Kiwi am Sonntag (6. Oktober 2024) ihre vorletzte Sendung aus der Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern, aus Schwerin.

Eine tolle Stadt. Traumhaft schön hatte man dementsprechend auch Kiwis Außenstudio gelegt. Direkt vor dem Schweriner Schloss (oder wie Kiwi es nannte: „Reihenmittelhaus ohne Keller“) wurde der „Fernsehgarten“ aufgezeichnet. Eine Location, fast zu schön, um wahr zu sein. Und so konterte Andrea Kiewel den Fake-Vorwürfen auch direkt mal, bevor sie überhaupt geäußert wurden.

„Fernsehgarten“ feiert in Schwerin

„Es ist echt. Nicht, dass Sie denken, die ZDF-Requisiteure hätten da was aufgebaut. Das ist wirklich echt. Und es sieht, wenn man live da vor steht, nochmal viel, viel besser aus, als über den Bildschirm“, bekräftigte Kiwi direkt zu Beginn ihrer vorletzten „Fernsehgarten“-Sendung in diesem Jahr 2024 (Wer Andrea Kiewels Sendeplatz übernehmen wird, kannst du hier nachlesen).

Zugegeben: Der Lerchenberg ist schon schick. Das Außenstudio vor dem Schweriner Schloss hatte aber auch wirklich Stil. Spannend aber auch, was Andrea Kiewel im weiteren Verlauf der Sendung verriet. So waren alle Tickets für die „Fernsehgarten on Tour“-Shows in Schwerin innerhalb von Sekunden ausverkauft.

„Wir sind zum ersten Mal da, der ‚Fernsehgarten on Tour‘ ist ja immer da, wo die Feierlichkeiten zum ‚Tag der Deutschen Einheit‘ stattgefunden haben, oder stattfinden. Und es ist das erste Mal ein Rekord. Im Leben hätte ich damit nicht gerechnet. Wacken, das große Festival, die Tickets für dieses Jahr waren nach anderthalb Stunden ausverkauft. Schwerin: Zwei Minuten“, so Kiwi stolz.