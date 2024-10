Direkt nach „Fernsehgarten on Tour“: ER ersetzt Andrea Kiewel

Nur noch zwei Sendungen, dann ist die „Fernsehgarten“-Saison bereits wieder beendet. Zwei Mal noch grüßt Andrea Kiewel aus dem kühlen Schwerin (gerade einmal zwölf Grad werden am Sonntag erwartet), dann verschwindet die sympathische Moderatorin wieder aus dem ZDF-Sonntagsprogramm.

Und so stellt sich wie jedes Jahr erneut die Frage: Wer ersetzt Andrea Kiewel und den „Fernsehgarten“ auf dem 12-Uhr-Sendeplatz. Aufschluss darüber gibt ein Blick ins Programm des Zweiten Deutschen Fernsehens. Und der zeigt: Prominenter könnte der Ersatz kaum ausfallen.

Nur noch zwei ZDF-„Fernsehgarten“-Sendungen in diesem Jahr

Das ZDF macht den Sonntag nämlich zum „Bares für Rares“-Tag. Gleich zwei Sendungen mit Horst Lichter werden an den Sonntagen ab dem 20. Oktober 2024 gezeigt. Auf dem gewohnten Sonntags-Sendeplatz um 10.15 Uhr dürfen sich die Fans von Horst Lichter und Co. auf die „Bares für Rares“-Sondersendung „Händlerstücke“ freuen. Um 12 Uhr folgen dann die „Lieblingsstücke“. Bedeutet für die Trödel-Freunde: Knapp vier Stunden „Batres für Rares“ am Stück.

Eine nachvollziehbare Entscheidung des ZDF. Zum einen überzeugen Horst Lichter, Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila und Co. schon seit Jahren mit besten Quoten. Zum anderen zeigen die Spezialsendungen einen ganz anderen Blickwinkel der beliebten Nachmittagsshow. Werden hier doch nicht „nur“ Expertise und Verhandlung gezeigt, sondern auch, was mit den Stücken nach dem Kauf passiert, oder welche Geschichten die Händler und Experten auch Monate später noch spannend finden.

Kiwi moderiert noch zweimal aus Schwerin

Und die Fans von Andrea Kiewel? Die dürfen sich bereits auf das kommende Jahr freuen. Denn wenn eines im ZDF-Programmkalender sicher ist, dann das: Nach dem „Fernsehgarten“ ist vor dem „Fernsehgarten“.

Und zweimal dürfen sich die Anhänger ja auch noch auf ihre Kiwi freuen. So wird die fröhliche Moderatorin noch am 6. und am 13. Dezember mit dem „Fernsehgarten on Tour“ aus Schwerin grüßen.