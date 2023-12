Faisal Kawusi teilt unter Tränen Schock-Diagnose – „Macht mir Angst“

Faisal Kawusi hat sich in den letzten Jahren extrem verändert – vor allem körperlich. Seit 2021 hat er seinen überschüssigen Kilos den Kampf angesagt. Dafür hat der Komiker seine Ernährung umgestellt und trainiert fleißig.

Doch das Training wird schon bald wohl für einige Zeit pausieren müssen. Denn auf Instagram offenbarte Faisal Kawusi nun eine wahre Hiobsbotschaft. Der Comedian hat sich verletzt, die Diagnose fällt schlimmer aus als gedacht.

Faisal Kawusi kriegt Schock-Diagnose

Früher brachte er 178 Kilogramm auf die Waage, doch die Zeiten sind vorbei. 50 Kilogramm hat Faisal Kawusi innerhalb von zwei Jahren abgenommen, wie er stolz im Mai 2023 verkündete. Noch weitere 20-30 Kilo sollten seiner Angabe nach folgen. Doch nun muss er einen herben Rückschlag verkraften. „Ich habe mich gestern beim Training verletzt“, erklärt er schweren Herzens am Mittwochabend (6. Dezember) auf Instagram.

Nach einem anderthalbstündigen Gespräch mit dem Arzt steht die Schock-Diagnose. „Knieschiebe ist rausgeflogen und wieder rein. Dabei ist ein Band gerissen und beim Knorpel ist ein Stück abgebrochen. Vermutlich muss ich operiert werden“, erklärt er in seiner Story und teilt dazu ein Röntgen-Bild seines lädierten Knies. Für Kawusi ein Schock, denn mit solch einer Diagnose habe er nicht gerechnet.

„Der Eingriff ist sehr viel größer als gedacht. Unter Umständen kann es sein, dass ich vielleicht keinen Kampfsport mehr machen kann“, erklärt er unter Tränen weiter. Bei seinen Gags macht sich der 31-Jährige auch gerne mal über seinen eigenen Körper lustig, doch wie sehr der Comedian auch an seinem jahrelangen Übergewicht zu leiden hat, wird nun deutlich.

Müssen jetzt Auftritte abgesagt werden?

Der Blick auf die kommenden Wochen, in denen er sich einer Operation unterziehen muss und anschließend längere Zeit ans Bett gefesselt sein wird, bedrückt ihn. „Das ist eine riesengroße Herausforderung, die mir Angst macht, wenn ich ehrlich bin.“ In den Kommentaren bekommt er viel Zuspruch von seinen Fans. „Gute Besserung und immer positiv bleiben“ und „Kopf hoch Champ, das wird wieder. Ich glaube daran“, heißt es dort.

Einige Fans könnten auch die Sorge habe, dass die geplanten Termine für seine Livetour „Politisch inkorrekt“ in Gefahr sind. Doch zumindest für die nächsten zwei Standorte gibt Faisal Kawusi Entwarnung: „Und die Shows in Baunatal und in Bamberg finden statt. Das lass ich mir nicht nehmen mit euch das Jahr abzuschließen. Und wenn ich mit Krücke kommen muss“, so sein großes Versprechen. Die Auftritte sind bereits für den 7. und 8. Dezember angesetzt.