Sat.1: Unfall während Proben – Star muss in die Notaufnahme

Schon bald erwartet Sat.1-Zuschauer der nächste TV-Kracher. Bei „Stars in der Manege“ probieren sich 32 mutige Prominente als Zirkusartisten. Die Fans können wie in den vergangenen Staffeln humorvolle, aber auch waghalsige Einlagen erwarten.

Die Proben für die Sat.1-Show laufen bereits. Doch nun kam es scheinbar zu einem Unfall. Ein Teilnehmer droht bereits vor den Aufzeichnungen auszufallen.

Sat.1: Unfall bei Proben

Im Dezember bietet Zirkusdirektor Jörg Pilawa in die Manege der vierten Ausgabe von „Stars in der Manege“. Mit dabei sind unter anderem Schauspieler Henning Baum, Ur-Bachelor Paul Janke, Luke Mockridge, Rebecca Mir mit Massimo Sinató und auch Let’s Dance-Star Rúrik Gíslason. Doch zuletzt genannter droht nun kurzfristig auszufallen.

In seiner Instagram-Story postete der Isländer ein Bild von den Proben im Circus Crone. Zusammen mit einem Profi-Artisten bewies er Kraft und Körpergefühl bei einem beeindruckenden Kunststück und schrieb: „Wir haben so gute Fortschritte gemacht.“ Doch das Ergebnis davon scheint sich in der folgenden Story-Aufnahme zu zeigen. „Das Nächste, was ich weiß, ist, dass ich mir die Hand gebrochen habe“, kommentiert der 35-Jährige.

Show-Aus für Rúrik Gíslason?

Zu sehen ist Gíslason vor einer Notaufnahme einer Münchener Klinik mit einer eingegipsten Hand. Damit scheint die Teilnahme an der Show unmöglich, es sei denn es kommt zu einer Wunderheilung. Denn bis zur Aufzeichnung der Sendung (8., 9., 15. und 16. Dezember) bleiben nur noch wenige Tage. Für den ehemaligen Profi-Fußballer wäre das ein herber Rückschlag.

Bereits bei „Let’s Dance“ zeigte der Sieger aus dem Jahr 2021 seine Wandelbarkeit. Geschmeidig, elegant, aber bestimmt führte er seine Tanzpartnerin Renata Lusin über das Parkett. Nun wollte er sein Können auch als Zirkusartist unter Beweis stellen. Mit einem gebrochenen Arm sollte das schwierig werden.