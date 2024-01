ESC-Legende Ralph Siegel: „Ich will ja wieder laufen können“

Er ist eine lebende Legende. 25 Mal nahm Ralph Siegel als Produzent und Komponist beim Eurovision Song Contest teil, komponierte den Hit „Ein bißchen Frieden“, mit dem Nicole 1982 den Sieg nach Deutschland holte.

Doch Ralph Siegel macht derzeit eine schwere Zeit durch. Der 78-Jährige musste an der Wirbelsäule operiert werden. Nun befindet sich der ESC-Star in der Reha, wie er „Schlager.de“ exklusiv berichtete.

Das Portal erreichte den 78-Jährigen in der Privatklinik Jägerwinkel am malerischen Tegernsee. Doch ihm stehen wohl schwere Tage bevor.

++ ESC-Star Ralph Siegel: „Ich quäle mich nur noch“ ++

„Ich will ja wieder laufen können. Ich will endlich wieder ohne diese grausamen Schmerzen sein. Ich bin jetzt am Ort meiner Hoffnungen“, so Siegel.

Wie es mit Ralph Siegel weitergeht, und wer ihm jetzt in diesen schweren Stunden zur Seite steht, liest du bei „Schlager.de“.