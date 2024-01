ESC-Star Ralph Siegel: „Ich quäle mich nur noch“

Es sind erschreckende Worte von einer unserer größten Musik-Legenden. 25 Mal nahm Ralph Siegel als Produzent oder Komponist am Eurovision Song Contest teil. Der von ihm komponierte Song „Ein bißchen Frieden“ konnte 1982 sogar den Sieg einheimsen.

Vom Glanz von einst ist derzeit jedoch wenig zu sehen. Ralph Siegel liegt im Krankenhaus. Der 78-Jährige musste an der Wirbelsäule operiert werden, seitdem erlebt der Star-Produzent Höllenqualen, wie er dem Musikportal „Schlager.de“ berichtet.

ESC-Star Ralph Siegel über seinen Krankenhaus-Horror

„Es ist so schlimm. Das hatte ich vorher nicht erwartet. Ich schreie mich durch die Nacht“, berichtet Siegel. Der 78-Jährige weiter: „Ich quäle mich nur noch. Ich kann hier eigentlich nur liegen. Wenn ich versuche, aufzustehen, wird es unerträglich. Diese Schmerzen … Und die Nächte … Ich möchte das so nicht mehr.“

Es sind Worte, die zu Herzen gehen, die betroffen machen. Zum Glück ist seine Frau Laura an seiner Seite, steht ihm in dieser schweren Zeit bei. „Ich bin so froh, dass meine liebe Frau bei mir ist. Sie hält mir auch die Hand, wenn es nachts wieder ganz schlimm wird. Jetzt holt sie mir gerade Burger. Das Essen ist in Krankenhäusern ja bekanntlich nicht so toll“, so Siegel gegenüber „Schlager.de“.

